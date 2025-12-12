Gore convierte a la PNP en la más implementada del Perú

Desde el 2023, el Gobierno Regional de La Libertad impulsa una de las mayores inversiones en seguridad del país, destinando más de S/ 100 millones para fortalecer a la PNP en Trujillo. Con 180 camionetas para patrullaje e inteligencia, 200 motocicletas, 40 drones, una Central 105 renovada con 420 cámaras en instalación, un laboratorio de criminalística en construcción y nuevos equipos antiextorsión, la región busca enfrentar con mayor eficacia al hampa y las organizaciones criminales.

El Gobierno Regional de La Libertad indicó que la Policía Nacional del Perú en Trujillo es actualmente la más implementada del país. Según la institución, la PNP en esta jurisdicción ha sido fortalecida con una inversión integral en equipos y obras que supera los 100 millones de soles, lo que viene permitiendo un trabajo más eficiente en la lucha contra la delincuencia y las organizaciones criminales.

Además, el GORE afirma que, a nivel logístico, es la entidad regional que más recursos está destinando a combatir la inseguridad. Según información proporcionada por la Policía, la región muestra una reducción gradual en los delitos al revisar los registros correspondientes al periodo 2024-2025, especialmente en casos de extorsión, robo agravado, sicariato, detonaciones y otros.

Una inversión significativa se tradujo en la compra de 140 patrulleros y 120 motocicletas, que entraron en operación en intervenciones especiales y en el patrullaje continuo como parte del Plan Cuadrante. Para facilitar el trabajo policial, también se entregaron 240 chalecos antibalas, 285 radios tetra y 200 cascos. Además, más de 38 mil rondas campesinas fueron empadronadas y capacitadas para fortalecer su participación en la lucha contra la inseguridad.

El proyecto del laboratorio de criminalística inició su construcción y actualmente registra un avance del 50%. Aunque su culminación total está prevista para enero del 2026, ya se ha recibido un importante lote de equipos tecnológicos y camionetas. Este laboratorio será clave, pues permitirá realizar pericias con base científica y evitar que los delincuentes sean liberados por falta de pruebas contundentes.