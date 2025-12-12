Últimas Noticias
Gore convierte a la PNP en la más implementada del Perú

Equipamiento y obras buscan fortalecer la capacidad operativa de la PNP en Trujillo.
B-Content

B-Content

·

Desde el 2023, el Gobierno Regional de La Libertad impulsa una de las mayores inversiones en seguridad del país, destinando más de S/ 100 millones para fortalecer a la PNP en Trujillo. Con 180 camionetas para patrullaje e inteligencia, 200 motocicletas, 40 drones, una Central 105 renovada con 420 cámaras en instalación, un laboratorio de criminalística en construcción y nuevos equipos antiextorsión, la región busca enfrentar con mayor eficacia al hampa y las organizaciones criminales.

El Gobierno Regional de La Libertad indicó que la Policía Nacional del Perú en Trujillo es actualmente la más implementada del país. Según la institución, la PNP en esta jurisdicción ha sido fortalecida con una inversión integral en equipos y obras que supera los 100 millones de soles, lo que viene permitiendo un trabajo más eficiente en la lucha contra la delincuencia y las organizaciones criminales.

Además, el GORE afirma que, a nivel logístico, es la entidad regional que más recursos está destinando a combatir la inseguridad. Según información proporcionada por la Policía, la región muestra una reducción gradual en los delitos al revisar los registros correspondientes al periodo 2024-2025, especialmente en casos de extorsión, robo agravado, sicariato, detonaciones y otros.

Una inversión significativa se tradujo en la compra de 140 patrulleros y 120 motocicletas, que entraron en operación en intervenciones especiales y en el patrullaje continuo como parte del Plan Cuadrante. Para facilitar el trabajo policial, también se entregaron 240 chalecos antibalas, 285 radios tetra y 200 cascos. Además, más de 38 mil rondas campesinas fueron empadronadas y capacitadas para fortalecer su participación en la lucha contra la inseguridad.

El proyecto del laboratorio de criminalística inició su construcción y actualmente registra un avance del 50%. Aunque su culminación total está prevista para enero del 2026, ya se ha recibido un importante lote de equipos tecnológicos y camionetas. Este laboratorio será clave, pues permitirá realizar pericias con base científica y evitar que los delincuentes sean liberados por falta de pruebas contundentes.

La capacidad operativa se reforzó de manera decisiva con la adquisición de 140 patrulleros y 120 motocicletas.
Drones, Central 105, inteligencia y otros

Para seguir fortaleciendo a la Policía, el GORE impulsó una modificación a la normativa nacional de inversiones que permite utilizar un porcentaje de los recursos del FONCOR en proyectos de seguridad. Con este cambio, los procesos de convocatoria son ahora más rápidos y ágiles, lo que facilita la adquisición inmediata de logística.

Con esta medida se implementó el Servicio de Patrullaje Aéreo, que opera con 30 drones inteligentes encargados de vigilar las calles desde los aires, y gracias a los cuales ya se han concretado capturas importantes. Para reforzar las labores de inteligencia, también se entregaron 30 drones modernos, 20 GPS tipo tachuela y 30 camionetas para operaciones encubiertas. Además, en las próximas semanas se incorporarán 80 motocicletas adicionales.

La Central 105, que estuvo desactivada por más de una década, ahora se encuentra totalmente renovada con nuevo software de gestión de llamadas, una pantalla modular, central IP y 20 equipos informáticos. Además, está en marcha la instalación de 420 videocámaras en puntos estratégicos de la provincia de Trujillo. Desde este centro se monitorean tanto los drones como las camionetas de la PNP, lo que permitirá atender emergencias e incidencias delictivas con mayor rapidez mediante el uso de tecnología de última generación y sistemas de inteligencia artificial.

La Central 105, inactiva por más de diez años, fue modernizada con nuevo software, una pantalla modular, una central IP y 20 equipos informáticos.
En cuanto a los equipos antiextorsión, que operarán desde la recientemente creada DIVINDAT, ya se cuenta con el sistema Celebritte, una herramienta que permite desbloquear y extraer información de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos. Con esta capacidad tecnológica, la PNP podrá obtener más elementos de convicción y fortalecer sus investigaciones.

