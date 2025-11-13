Historias que inspiran: SOKSO impulsa el crecimiento de miles de peruanas

Grethel encontró en SOKSO la oportunidad de transformar su historia y construir un futuro con propósito. Hoy lidera a decenas de mujeres emprendedoras en Pisco y se prepara para brillar en la campaña navideña más importante del año.

En cada rincón del país, hay mujeres que convierten los retos en oportunidades. Mujeres que, con esfuerzo y creatividad, buscan estabilidad para sus familias. Una de ellas es Grethel Monrroy Elias, madre de dos hijas, quien hace once años decidió iniciar un nuevo camino junto a SOKSO, la marca peruana de calzados exclusivos que impulsa el emprendimiento femenino a través de la venta por catálogo.



Lo que comenzó con la venta de calzados se convirtió en una historia de superación y crecimiento personal. Hoy, Grethel lidera a decenas de emprendedoras en Pisco y demuestra que el esfuerzo, acompañado del respaldo de una marca sólida, puede transformar vidas. Aquí te contamos su historia.

Grethel: una historia de esfuerzo y empoderamiento

Antes de unirse a SOKSO, Grethel trabajaba en un banco, pero sentía que su tiempo y energía no alcanzaban para acompañar a sus hijas. Buscaba una oportunidad que le permitiera avanzar sin sacrificar su vida familiar. Esa oportunidad llegó con SOKSO.

“Gracias a SOKSO pude tener independencia económica, crecer como mujer y darle estabilidad a mis hijas. Hoy tengo mi propio auto, un terreno y he podido acompañar a mi pequeña en sus terapias sin dejar de trabajar”, cuenta Grethel, quien desde 2019 lidera como Directora SOKSO - Pisco, inspirando a otras mujeres a seguir su ejemplo.

Actualmente, dirige dos centros de atención en Pisco y San Clemente, donde impulsa a más mujeres a emprender con confianza. “En SOKSO no solo vendemos moda. Compartimos experiencias, celebramos logros y aprendemos juntas. Aquí encontré una comunidad que me motiva a seguir creciendo”, agrega.

Además, valora la garantía de hasta 90 días en las marcas exclusivas, porque le permite ofrecer mayor seguridad a sus clientas.