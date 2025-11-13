Últimas Noticias
Historias que inspiran: SOKSO impulsa el crecimiento de miles de peruanas

Grethel Monrroy, Directora SOKSO – Pisco, encontró en la venta por catálogo una oportunidad real para crecer y alcanzar su independencia económica.
| Fuente: SOKSO
Grethel encontró en SOKSO la oportunidad de transformar su historia y construir un futuro con propósito. Hoy lidera a decenas de mujeres emprendedoras en Pisco y se prepara para brillar en la campaña navideña más importante del año.

En cada rincón del país, hay mujeres que convierten los retos en oportunidades. Mujeres que, con esfuerzo y creatividad, buscan estabilidad para sus familias. Una de ellas es Grethel Monrroy Elias, madre de dos hijas, quien hace once años decidió iniciar un nuevo camino junto a SOKSO, la marca peruana de calzados exclusivos que impulsa el emprendimiento femenino a través de la venta por catálogo.

Lo que comenzó con la venta de calzados se convirtió en una historia de superación y crecimiento personal. Hoy, Grethel lidera a decenas de emprendedoras en Pisco y demuestra que el esfuerzo, acompañado del respaldo de una marca sólida, puede transformar vidas. Aquí te contamos su historia.

Grethel: una historia de esfuerzo y empoderamiento

Antes de unirse a SOKSO, Grethel trabajaba en un banco, pero sentía que su tiempo y energía no alcanzaban para acompañar a sus hijas. Buscaba una oportunidad que le permitiera avanzar sin sacrificar su vida familiar. Esa oportunidad llegó con SOKSO.

“Gracias a SOKSO pude tener independencia económica, crecer como mujer y darle estabilidad a mis hijas. Hoy tengo mi propio auto, un terreno y he podido acompañar a mi pequeña en sus terapias sin dejar de trabajar”, cuenta Grethel, quien desde 2019 lidera como Directora SOKSO - Pisco, inspirando a otras mujeres a seguir su ejemplo.

Actualmente, dirige dos centros de atención en Pisco y San Clemente, donde impulsa a más mujeres a emprender con confianza. “En SOKSO no solo vendemos moda. Compartimos experiencias, celebramos logros y aprendemos juntas. Aquí encontré una comunidad que me motiva a seguir creciendo”, agrega.

Además, valora la garantía de hasta 90 días en las marcas exclusivas, porque le permite ofrecer mayor seguridad a sus clientas.

Equipo de emprendedoras SOKSO SUR CHICO durante una jornada de capacitación y reconocimiento por sus logros en ventas.
| Fuente: SOKSO

SOKSO: una red que impulsa el emprendimiento femenino en todo el Perú

Con más de 17 años en el mercado, SOKSO se ha consolidado como una marca de moda peruana que transforma vidas. Su modelo de negocio brinda a miles de mujeres una oportunidad real para lograr independencia económica y desarrollo personal, ofreciendo productos de calidad —calzado, ropa y accesorios— con marcas propias exclusivas para damas, caballeros y niños.

SOKSO ofrece beneficios diferenciales frente a otras marcas del rubro como registro gratuito y sin pedido mínimo, cambio de tallas, envío o flete gratuito, y una plataforma online exclusiva para sus emprendedoras: SOKSO Smart, que facilita los pedidos y el seguimiento de sus ventas.
Además, cuenta con catálogos digitales e impresos que ayudan a impulsar las ventas y llegar a más clientas en todo el país.

Con una presencia nacional cada vez más fuerte, SOKSO se ha convertido en una red sólida donde las mujeres se apoyan, crecen y se empoderan juntas.

Líderes y emprendedoras de SOKSO Pisco celebran los resultados de la campaña y se preparan para la temporada navideña.
| Fuente: SOKSO

Mujeres que brillan: la campaña navideña que inspira a emprender

Este año, SOKSO presenta su campaña “Mujeres que brillan”, enfocada en destacar historias reales de superación y motivar a más mujeres a iniciar su propio negocio en esta Navidad. Durante la temporada más importante del año, la marca invita a formar parte de su comunidad de “Estrellas SOKSO”, accediendo a herramientas, asesorías y beneficios exclusivos.

Las interesadas pueden registrarse en minegocio.sokso.com/registro para empezar su campaña navideña y descubrir cómo cada venta puede convertirse en una oportunidad de crecimiento.

Más que moda: un movimiento de transformación

Para mujeres como Grethel, SOKSO representa más que un catálogo: es un espacio para soñar, crear y prosperar. “Lo más valioso de este trabajo es sentirme parte de algo más grande. No solo vendo zapatos; ayudo a otras mujeres a creer en sí mismas”, asegura.

¿Lista para emprender como Grethel? Inicia tu Campaña Navideña con SOKSO. Conoce más en minegocio.sokso.com;  y regístrate aquí minegocio.sokso.com/registro.

