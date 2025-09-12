I EXPOARROZ 2025 en Chiclayo: el encuentro internacional más importante del sector arrocero

La capital de Lambayeque acogerá por primera vez un evento de alcance internacional que reunirá a productores, industriales, exportadores y especialistas del sector arrocero. Descubre más detalles en la siguiente nota.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Asociación Peruana de Molineros de Arroz (APEMA) anunció la realización de la I EXPOARROZ 2025, el evento más representativo del sector arrocero en el Perú, que se llevará a cabo del 1 al 3 de octubre en el campus de la Universidad San Martín de Porres, Chiclayo.

Durante tres días, productores, industriales, proveedores, exportadores y expertos internacionales se darán cita en un espacio diseñado para promover la innovación, fortalecer la competitividad y abrir nuevas oportunidades de negocio en torno al arroz, uno de los productos más importantes de la canasta básica nacional.

El programa de EXPOARROZ 2025 incluirá:

Feria comercial y tecnológica , con stands en los siguientes sectores:

Sector primario: semillas, bioinsumos, cooperativas. Sector industrial: soluciones en maquinaria moderna y de alto rendimiento. Sector proveedores y servicios: empaques, transporte, logística.



, con stands en los siguientes sectores: Congreso Internacional ARROZ 360° , un espacio único donde expertos de todo el mundo compartirán tendencias, innovaciones y oportunidades del mercado global.

, un espacio único donde expertos de todo el mundo compartirán tendencias, innovaciones y oportunidades del mercado global. Rueda de negocios , que conectará a empresas peruanas con compradores nacionales e internacionales.

, que conectará a empresas peruanas con compradores nacionales e internacionales. Zona gastronómica, donde el público podrá disfrutar de la diversidad de platos elaborados a base de arroz.

“EXPOARROZ 2025 representa una gran oportunidad para mostrar al mundo la calidad de nuestro arroz y fortalecer el vínculo entre productores, industria y consumidores. Este evento consolidará a Chiclayo como la capital arrocera del país, impulsando el desarrollo económico de la región y del Perú.”, destacó APEMA.