Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

I EXPOARROZ 2025 en Chiclayo: el encuentro internacional más importante del sector arrocero

Participantes de la I EXPOARROZ 2025 se reunirán en Chiclayo para impulsar la innovación y competitividad del sector arrocero.
Participantes de la I EXPOARROZ 2025 se reunirán en Chiclayo para impulsar la innovación y competitividad del sector arrocero. | Fuente: APEMA
B-Content

por B-Content

·

La capital de Lambayeque acogerá por primera vez un evento de alcance internacional que reunirá a productores, industriales, exportadores y especialistas del sector arrocero. Descubre más detalles en la siguiente nota.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Asociación Peruana de Molineros de Arroz (APEMA) anunció la realización de la I EXPOARROZ 2025, el evento más representativo del sector arrocero en el Perú, que se llevará a cabo del 1 al 3 de octubre en el campus de la Universidad San Martín de Porres, Chiclayo.

Durante tres días, productores, industriales, proveedores, exportadores y expertos internacionales se darán cita en un espacio diseñado para promover la innovación, fortalecer la competitividad y abrir nuevas oportunidades de negocio en torno al arroz, uno de los productos más importantes de la canasta básica nacional.

El programa de EXPOARROZ 2025 incluirá:

  • Feria comercial y tecnológica, con stands en los siguientes sectores:
    • Sector primario: semillas, bioinsumos, cooperativas.
    • Sector industrial: soluciones en maquinaria moderna y de alto rendimiento.
    • Sector proveedores y servicios: empaques, transporte, logística.
  • Congreso Internacional ARROZ 360°, un espacio único donde expertos de todo el mundo compartirán tendencias, innovaciones y oportunidades del mercado global.
  • Rueda de negocios, que conectará a empresas peruanas con compradores nacionales e internacionales.
  • Zona gastronómica, donde el público podrá disfrutar de la diversidad de platos elaborados a base de arroz.

“EXPOARROZ 2025 representa una gran oportunidad para mostrar al mundo la calidad de nuestro arroz y fortalecer el vínculo entre productores, industria y consumidores. Este evento consolidará a Chiclayo como la capital arrocera del país, impulsando el desarrollo económico de la región y del Perú.”, destacó APEMA.


Tags
EXPOARROZ2025 Chiclayo Arroz Peruano Agroindustria Innovación Negocios Asociación Peruana de Molineros de Arroz APEMA Lambayeque 1654851

Más sobre Publirreportaje

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola