Invertir sin ser experto: la opción segura que cada vez más peruanos eligen

¿Te gustaría hacer crecer tu dinero sin ser un experto en finanzas? Cada vez más peruanos están apostando por una alternativa segura, rentable y con respaldo inmobiliario.

Invertir ya no es solo para expertos o grandes empresarios. Hoy, cada vez más peruanos con ingresos medios o altos están descubriendo una forma de hacer crecer su dinero de manera segura y rentable: las inversiones en préstamos con garantía hipotecaria.

Y no es casualidad. En un contexto donde los depósitos a plazo fijo ofrecen rentabilidades limitadas y el mercado de acciones o criptomonedas puede resultar inestable o complejo, esta nueva alternativa se posiciona como una opción ideal para quienes buscan hacer crecer su dinero sin exponerse a riesgos excesivos ni requerir conocimientos avanzados de inversión.

¿En qué consiste esta forma de inversión?

La propuesta es sencilla: tú inviertes desde S/20 000 en préstamos que están respaldados por un bien inmueble. Es decir, tu dinero se destina a financiar a una persona que deja una propiedad como garantía. Y mientras el préstamo se paga, tú recibes mensualmente los intereses generados junto con parte del capital invertido.

Las claves que hacen atractiva esta opción:

, muy por encima del promedio del sistema financiero tradicional. Seguridad respaldada por un bien inmueble.

, que van desde los 12 hasta los 48 meses. Pago mensual de intereses + capital.

Este modelo, ofrecido por empresas como Creditomype, permite que el inversionista tenga una participación activa en una operación segura, pero sin tener que lidiar con las complejidades del mercado bursátil.

Esta modalidad resulta atractiva para quienes quieren proteger sus ahorros y obtener buenos retornos con un respaldo tangible. | Fuente: Creditomype

¿Quiénes están apostando por esta alternativa?

Ya no son solo los grandes inversionistas quienes buscan hacer rendir su dinero. Hoy, cada vez más personas —profesionales independientes, emprendedores, padres de familia o trabajadores con ingresos estables— están optando por alternativas que les permitan invertir sin complicarse demasiado.

Lejos de las fórmulas complejas o los riesgos extremos, esta modalidad resulta atractiva para quienes quieren proteger sus ahorros y obtener buenos retornos con un respaldo tangible, como un inmueble. Son personas que valoran la estabilidad, investigan antes de tomar decisiones y prefieren un crecimiento constante antes que una ganancia repentina, pero incierta.

Muchos de ellos tienen objetivos muy concretos: pagar la universidad de sus hijos, adquirir una propiedad, asegurar su jubilación o simplemente hacer que su dinero no pierda valor con el tiempo. Para todos ellos, invertir con garantía hipotecaria se ha convertido en una forma práctica y rentable de alcanzar esas metas.

Con más de 5 años en el mercado, Creditomype se ha consolidado como un intermediario financiero confiable. | Fuente: Creditomype

¿Por qué elegir a Creditomype?

Con más de 5 años en el mercado, Creditomype se ha consolidado como un intermediario financiero confiable. Su propuesta de valor se basa en ofrecer inversiones seguras desde S/ 20 000 con respaldo hipotecario y asesoría personalizada.

Además, al tratarse de una inversión con garantía real —el inmueble—, el riesgo se minimiza considerablemente frente a otras alternativas de alto rendimiento que no cuentan con este respaldo.

¿Quieres comenzar a invertir hoy?

