Jorge Luna anuncia Master Talk junto con Netzun

Conocido por su popular programa en línea, Jorge Luna ha dado un paso más allá al compartir sus experiencias en su recién lanzada charla online. En este evento, revelará los secretos que lo llevaron al éxito y consolidaron su proyecto como el show cómico más destacado del Perú.

Desde sus primeros años, Jorge Luna, cocreador del exitoso programa en línea “Hablando Huevadas”, se ha enfrentado a la responsabilidad de mantener a su familia, desempeñando diversos roles, desde vender libros en la calle hasta trabajar como cajero en un banco nacional, e incluso como taxista. Sin embargo, su verdadera pasión siempre ha sido la comedia.

En su nueva charla inspiracional titulada “Déjate de Huevadas”, Jorge Luna compartirá sus aciertos y errores en la vida que lo han llevado al lugar donde se encuentra hoy.

"No soy un ejemplo a seguir, no soy docente, no soy nadie. Solo quiero compartirte un poco de mi historia y todos esos aprendizajes que tuve a lo largo de estos años para que puedas aprender de mis aciertos y de mis errores”, menciona Jorge Luna en su nueva charla.

Netzun, se une a Jorge Luna para complementar la experiencia con pequeños ejercicios educativos en la misma plataforma. Esto garantiza que las personas no solo disfruten de las anécdotas, sino que también pongan en práctica los aprendizajes del comediante.

Además, habrá ejercicios de autoconocimiento para ayudarte a identificar tus objetivos futuros, tanto personales como profesionales.

El Master Talk está en preventa hasta el miércoles 10 de abril por un precio de S/39.90 y luego estará S/ 99.90. Para acceder a la charla se tiene que entrar a la web de Netzun.com y buscar “Déjate de huevadas” en el buscador de cursos en la lupa de arriba de la web.