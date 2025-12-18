La Libertad avanza con hechos: 346 obras del GORE al cierre de 2025

Una región más segura: con nuevas inversiones en logística y tecnología, la seguridad de La Libertad está en buenas manos. | Fuente: GORE.

Obras e infraestructura

En vías de comunicación, se inauguró la primera carretera departamental de concreto desde Agallpampa hasta Julcán. Otras 4 vías de concreto vienen en camino en convenio con Autoridad Nacional de Infraestructura - ANIN. A eso hay que añadir la compra de 8 pool de maquinaria con las que ya se hizo mantenimiento a 2700 km de caminos en las 12 provincias.

Trujillo, capital de la región, tendrá un tratamiento especial con 2 ingresos viales por Huanchaco y El Milagro, y una planta de tratamiento de agua potable adicional. Además, las calles de 19 territorios vecinales, en convenio con la Municipalidad Provincial de Trujillo, serán intervenidas el 2026 con nuevos proyectos por más de 200 millones de soles, mediante Obras por Impuestos, un mecanismo donde, de acuerdo a ProInversión, el GORE sobresale a nivel nacional por haber comprometido 25 proyectos por más de 800 millones de soles en los 3 años de gestión.

Educación

En educación, se ha priorizado la construcción de 93 instituciones educativas. De ellas, 35 ya se han culminado, y 8 ocho grandes procesos de compras emblemáticas que favorecen a profesores y estudiantes. Estas son: entrega de 25 mil laptops a maestros, pantallas interactivas y logística para 1508 colegios, renovación de 170 mil bienes de nuevo mobiliario escolar, camionetas a 15 UGEL, kits educativos para el desarrollo físico y psicomotor de niños de primaria, inicial y educación especial.

En ese sector, hay que destacar que se tiene en ejecución 10 institutos, entre pedagógicos y tecnológicos, que implican una inversión de más de 300 millones de soles. Su modernización completa está logrando que den un paso fundamental hacia su licenciamiento y que brinden un servicio de calidad.

Salud

En salud, el GORE viene ejecutando 3 grandes hospitales: Otuzco, Virú y Santa Isabel. Aparte, otros 8 se gestionaron con el Ministerio de Salud, siendo el más representativo el nuevo Hospital Regional de Trujillo, por 3400 millones de soles. A nivel de equipos de alta tecnología, destacan los dos tomógrafos para los hospitales Regional y Belén, respectivamente; el resonador magnético del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas - IREN Norte; 180 ecógrafos para centros de salud; 150 ambulancias para renovar las obsoletas; telemedicina en 245 centros de salud.

Asimismo, se redujo en un 70% las muertes maternas en la región, debido las estrategias y mejoras implementadas en el sector salud. De igual forma, se ha disminuido en un 2.8% la anemia infantil, siendo modelo en la macro región norte por mantener un descenso sostenido, priorizando el enfoque preventivo con criterios de alimentación adecuada.