La nueva camiseta de Alianza Lima puede ser tuya gracias a Apuesta Total

Apuesta Total sortea 5 camisetas oficiales moradas de Alianza Lima.
Fuente: Apuesta Total
Alianza Lima va jugar partidos claves en octubre y su hinchada tiene un papel importante. ¿Te imaginas alentar a los íntimos con la blanquimorada? Apuesta Total te lo cuenta en esta nota.

¡Una locura lo que ganas jugando con Apuesta Total! Las sorpresas del tío AT no se detiene y esta vez llega con una sorpresa especial para todos los hinchas íntimos. En homenaje a la pasión blanquiazul y a la fe que cada hincha blaquiazul tiene por su equipo en octubre, Apuesta Total sortea 5 camisetas oficiales moradas de Alianza Lima, para que los ganadores puedan lucir con orgullo los colores del equipo en Matute, en la calle o en cualquier lado. Una oportunidad única para llevar en la piel la camiseta que simboliza la historia blanquiazul.

Participar es muy sencillo: solo tienes que seguir a Apuesta Total en Instagram y Facebook, compartir la publicación del sorteo en tus historias y comentar qué locura harías por Alianza Lima. Tienes tiempo hasta el domingo 12 de octubre a las 11:00 pm, y luego solo quedará cruzar los dedos para ser uno de los afortunados. No te quedes fuera de esta experiencia blaquiazul de locura.

Apuesta Total, patrocinador principal de Alianza Lima.

Alianza Lima

