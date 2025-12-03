La UCT celebra 25 años educando líderes con alma y valores

La Universidad Católica de Trujillo conmemora un cuarto de siglo reafirmando su compromiso con la calidad académica, la investigación y la formación integral.

La Universidad Católica de Trujillo (UCT) celebra 25 años de vida institucional, consolidándose como una comunidad educativa que promueve la excelencia académica, la investigación científica, la innovación y una sólida formación en valores. Su identidad católica ha sido un eje fundamental en su misión de educar profesionales íntegros y comprometidos con el desarrollo humano y social.

En este nuevo periodo, la UCT avanza bajo el liderazgo del Dr. Marcoantonio Pacherres Torrejón, rector, acompañado por la PhD. Silvia Valverde Zavaleta, vicerrectora académica, y la Dra. Gina Zavaleta Espejo, vicerrectora de investigación. Su gestión busca fortalecer los pilares que han distinguido a la institución desde su fundación.

Compromiso con la formación integral

A lo largo de estos 25 años, la UCT ha promovido una educación que trasciende la enseñanza técnica o profesional. Su enfoque apuesta por:

Formación basada en valores, alineada a su identidad católica.

Impulso de la investigación científica, con espacios académicos que fomentan la innovación.

Responsabilidad social universitaria, promoviendo acciones que impacten positivamente en la comunidad.

Vocación de servicio, como parte esencial del perfil del estudiante y futuro profesional UCT.

Este modelo formativo busca que cada egresado aporte a la construcción de una sociedad más justa, humana y solidaria.

Actividades académicas y de reflexión por el aniversario

Como parte de las celebraciones, la universidad desarrolló una agenda con actividades académicas, espirituales e institucionales.

Destacó el VIII Congreso Internacional de Investigación Científica “Más allá de la Inteligencia Artificial”, un encuentro que reunió a especialistas e investigadores nacionales e internacionales para analizar los retos y oportunidades que la era digital plantea para la educación y la investigación.

Un espacio para la fe y el encuentro espiritual

En el marco del Año del Jubileo, la comunidad UCT vivió diversas actividades de reflexión y oración:

Peregrinación ucetista, bajo el lema “Con Cristo, fuente de esperanza”.

Confirmación, un espacio de renovación espiritual para estudiantes y colaboradores.

Santa Misa de acción de gracias, fortaleciendo la fe y agradeciendo los logros institucionales alcanzados.

Estas actividades reflejan el compromiso de la universidad con la formación espiritual y humana de su comunidad.

Celebraciones para toda la comunidad

Como parte del aniversario, la UCT organizó la Gran verbena ucetista, realizada el 28 de noviembre, con presentaciones culturales, show artístico y orquesta en vivo. Este encuentro buscó integrar a estudiantes, egresados, docentes y personal administrativo en un ambiente de alegría y unión.

En el día central, el 30 de noviembre, se llevó a cabo el desfile institucional en la Plaza de Armas de Trujillo, seguido de la Misa de acción de gracias en la Basílica Catedral, reforzando el espíritu ucetista y la identidad que ha acompañado a la institución durante estos 25 años.

Con cada aniversario, la Universidad Católica de Trujillo reafirma su misión: formar líderes con alma y valores, capaces de contribuir de manera activa a la transformación de la sociedad desde un enfoque profundamente humano.