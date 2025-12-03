La UCT celebra 25 años educando líderes con alma y valores

La Universidad Católica de Trujillo (UCT) celebra 25 años de vida institucional, consolidándose como una comunidad educativa que promueve la excelencia académica, la investigación científica, la innovación y una sólida formación en valores. Su identidad católica ha sido un eje fundamental en su misión de educar profesionales íntegros y comprometidos con el desarrollo humano y social.
En este nuevo periodo, la UCT avanza bajo el liderazgo del Dr. Marcoantonio Pacherres Torrejón, rector, acompañado por la PhD. Silvia Valverde Zavaleta, vicerrectora académica, y la Dra. Gina Zavaleta Espejo, vicerrectora de investigación. Su gestión busca fortalecer los pilares que han distinguido a la institución desde su fundación.
Compromiso con la formación integral
A lo largo de estos 25 años, la UCT ha promovido una educación que trasciende la enseñanza técnica o profesional. Su enfoque apuesta por:
- Formación basada en valores, alineada a su identidad católica.
- Impulso de la investigación científica, con espacios académicos que fomentan la innovación.
- Responsabilidad social universitaria, promoviendo acciones que impacten positivamente en la comunidad.
- Vocación de servicio, como parte esencial del perfil del estudiante y futuro profesional UCT.
Este modelo formativo busca que cada egresado aporte a la construcción de una sociedad más justa, humana y solidaria.
Actividades académicas y de reflexión por el aniversario
Como parte de las celebraciones, la universidad desarrolló una agenda con actividades académicas, espirituales e institucionales.
Destacó el VIII Congreso Internacional de Investigación Científica “Más allá de la Inteligencia Artificial”, un encuentro que reunió a especialistas e investigadores nacionales e internacionales para analizar los retos y oportunidades que la era digital plantea para la educación y la investigación.
Un espacio para la fe y el encuentro espiritual
En el marco del Año del Jubileo, la comunidad UCT vivió diversas actividades de reflexión y oración:
- Peregrinación ucetista, bajo el lema “Con Cristo, fuente de esperanza”.
- Confirmación, un espacio de renovación espiritual para estudiantes y colaboradores.
- Santa Misa de acción de gracias, fortaleciendo la fe y agradeciendo los logros institucionales alcanzados.
Estas actividades reflejan el compromiso de la universidad con la formación espiritual y humana de su comunidad.
Celebraciones para toda la comunidad
Como parte del aniversario, la UCT organizó la Gran verbena ucetista, realizada el 28 de noviembre, con presentaciones culturales, show artístico y orquesta en vivo. Este encuentro buscó integrar a estudiantes, egresados, docentes y personal administrativo en un ambiente de alegría y unión.
En el día central, el 30 de noviembre, se llevó a cabo el desfile institucional en la Plaza de Armas de Trujillo, seguido de la Misa de acción de gracias en la Basílica Catedral, reforzando el espíritu ucetista y la identidad que ha acompañado a la institución durante estos 25 años.
Con cada aniversario, la Universidad Católica de Trujillo reafirma su misión: formar líderes con alma y valores, capaces de contribuir de manera activa a la transformación de la sociedad desde un enfoque profundamente humano.