Lima será sede de la feria más grande de pesca y acuicultura de América Latina

En esta nota, encontrarás todos los detalles para asegurar tu pase gratuito a la feria y conocer las novedades que marcarán el futuro de la pesca y la acuicultura en la región.

Del 3 al 5 de septiembre de 2025, el Centro de Exposiciones Jockey se convertirá en el epicentro de la innovación y el desarrollo para la industria pesquera y acuícola. La Feria Internacional Expo Pesca & Acuiperu – Seafood Lima 2025, organizada por Thais Corporation S.A.C., reunirá a más de 160 empresas expositoras y 9500 visitantes de más de 15 países, consolidándose como el evento más importante de su rubro en la región.

Desde su primera edición en 2003, esta feria bianual ha impulsado el crecimiento del sector, promoviendo la compra y venta de equipos, suministros y servicios que abarcan desde astilleros, barcos y partes, hasta tecnologías de refrigeración, procesamiento y distribución.

Un espacio para hacer negocios y descubrir tendencias

Durante tres días, los asistentes tendrán acceso a equipos, tecnologías y soluciones de vanguardia para optimizar la pesca y acuicultura con un enfoque en eficiencia y sostenibilidad. Además, podrán conectarse con fabricantes, distribuidores, compradores y expertos internacionales en un entorno ideal para concretar alianzas estratégicas.

Uno de los atractivos principales será el Congreso Técnico, que ofrecerá conferencias especializadas para actualizar conocimientos sobre extracción, cultivo, comercialización y los últimos avances tecnológicos del mercado global. Este programa busca no solo transmitir información, sino también generar un espacio para el intercambio de experiencias entre profesionales de todo el mundo.

Registro gratuito y beneficios para visitantes

Quienes deseen asistir pueden registrarse gratuitamente hasta las 8:00 p.m. del 2 de septiembre a través de https://www.thaiscorp.com/expopesca/es/registro-visitante/form . El proceso es sencillo:

Completar el formulario online. Recibir el Boarding Pass por correo. Presentarlo en la feria para obtener la credencial válida para los tres días del evento.

La cita es de 12:00 p.m. a 7:00 p.m., en un recinto con todas las facilidades para expositores y visitantes, ubicado en una zona céntrica y de fácil acceso en Lima.