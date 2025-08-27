Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 26 de agosto | "¡Fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno!"
EP 1059 • 12:18
Letras en el tiempo
Letras en el tiempo
Para no olvidar
EP 32 • 39:20
Espacio Vital
Espacio Vital
Cáncer sin guía: los vacíos que ponen en riesgo tu tratamiento
EP 618 • 24:26

Lima será sede de la feria más grande de pesca y acuicultura de América Latina

La Expo Pesca & Acuiperu – Seafood Lima 2025 reunirá a expertos y empresas de más de 15 países.
La Expo Pesca & Acuiperu – Seafood Lima 2025 reunirá a expertos y empresas de más de 15 países. | Fuente: Thais Corporation S.A.C
B-Content

por B-Content

·

En esta nota, encontrarás todos los detalles para asegurar tu pase gratuito a la feria y conocer las novedades que marcarán el futuro de la pesca y la acuicultura en la región.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Del 3 al 5 de septiembre de 2025, el Centro de Exposiciones Jockey se convertirá en el epicentro de la innovación y el desarrollo para la industria pesquera y acuícola. La Feria Internacional Expo Pesca & Acuiperu – Seafood Lima 2025, organizada por Thais Corporation S.A.C., reunirá a más de 160 empresas expositoras y 9500 visitantes de más de 15 países, consolidándose como el evento más importante de su rubro en la región.

Desde su primera edición en 2003, esta feria bianual ha impulsado el crecimiento del sector, promoviendo la compra y venta de equipos, suministros y servicios que abarcan desde astilleros, barcos y partes, hasta tecnologías de refrigeración, procesamiento y distribución.

Un espacio para hacer negocios y descubrir tendencias

Durante tres días, los asistentes tendrán acceso a equipos, tecnologías y soluciones de vanguardia para optimizar la pesca y acuicultura con un enfoque en eficiencia y sostenibilidad. Además, podrán conectarse con fabricantes, distribuidores, compradores y expertos internacionales en un entorno ideal para concretar alianzas estratégicas.

Uno de los atractivos principales será el Congreso Técnico, que ofrecerá conferencias especializadas para actualizar conocimientos sobre extracción, cultivo, comercialización y los últimos avances tecnológicos del mercado global. Este programa busca no solo transmitir información, sino también generar un espacio para el intercambio de experiencias entre profesionales de todo el mundo.

Registro gratuito y beneficios para visitantes

Quienes deseen asistir pueden registrarse gratuitamente hasta las 8:00 p.m. del 2 de septiembre a través de https://www.thaiscorp.com/expopesca/es/registro-visitante/form . El proceso es sencillo:

  1. Completar el formulario online.
  2. Recibir el Boarding Pass por correo.
  3. Presentarlo en la feria para obtener la credencial válida para los tres días del evento.

La cita es de 12:00 p.m. a 7:00 p.m., en un recinto con todas las facilidades para expositores y visitantes, ubicado en una zona céntrica y de fácil acceso en Lima.

Tags
Publirreportaje Te puede interesar Thais Corporation Feria Internacional Expo Pesca 2025 Acuiperu Seafood Lima feria pesca acuicultura Perú pesca y acuicultura 2025

Más sobre Publirreportaje

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola