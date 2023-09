Lizeth Atoccsa: Conoce a la tiktoker y estudiante de ingeniería de la UPC que busca impulsar las microempresas

Con cerca de 900 mil seguidores en Tik Tok, Lizeth Atoccsa no solo crea contenido en redes, sino que también es estudiante de ingeniería industrial de la UPC. En esta nota nos cuenta más de su vida y sus sueños.

Empieza el día y Lizeth se alista para ir a la universidad. Allí pasa sus horas estudiando y tomando sus clases para convertirse en ingeniera industrial. Por la tarde ya tiene un video programado para subir a su Tik Tok, donde tiene más de 900 mil seguidores atentos a su contenido: desde consejos para estudiar y recorridos por su casa de estudios hasta tips para conseguir trabajo o anécdotas del día a día.

Lizeth Atoccsa ama aprender y crear. Además de ser una estudiante universitaria, es una reconocida influencer tiktoker (@liiiz.eth) que aconseja y motiva a otros jóvenes de su edad a seguir sus sueños y a tener una vida más productiva. Con solo 21 años, la estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) se ha convertido en un referente para muchos adolescentes que buscan crecer, tener una carrera y contribuir al desarrollo del país.

Su amor por las redes nació en pandemia, cuando la cuarentena la llevó a consumir mucho contenido digital. Con el tiempo, decidió compartir ella misma su rutina y consejos que le han servido para seguir creciendo. Con los días los likes y los seguidores subían y subían hasta que se volvió toda una sensación: sus casi 900 mil seguidores y los cientos de comentarios positivos que recibe a diario son prueba de esto.

“…se me ocurrió contar mi rutina y gran parte de mi vida. Esto, sumado a las ganas de ayudar a las personas que me siguen, me motiva a compartir más videos” – Lizeth Atoccsa

Hacer la diferencia en el mundo es uno de sus objetivos y no parará hasta lograrlo. Ese camino ya lo ha empezado estudiando ingeniería industrial. Su gusto por enseñar, innovar y aportar al país fueron la clave para que elija esa carrera. “Como ingeniera, me gustaría asesorar y ayudar a crecer a microempresas para mejorar su capacidad de producción. De esta manera, ayudaría a cerrar las brechas sociales que existen en nuestro país”, comenta sobre su inspiración profesional.

La estudiante de la UPC ha aprendido a trabajar sin descuidar sus estudios. Con esfuerzo y constancia diaria resultó ganadora de la Beca 18, un incentivo dirigido a escolares con alto rendimiento académico. Hoy, después de todo lo que ha crecido, sabe que es capaz de cambiar el mundo y de crear un mejor país para todos y todas.

Tecnología e innovación con internacionalización

Lizeth está segura de que con esfuerzo se puede cumplir cualquier objetivo, pero en ese camino también es importante contar con aliados y puntos de apoyo que te impulsen y te den facilidades para seguir creciendo. Ahí es cuando la UPC ha hecho la diferencia en su formación profesional. La universidad le ha brindado herramientas que han despertado su imaginación, potenciado sus conocimientos y han reforzado sus habilidades.

“En la UPC nos inspiran y contagian la pasión por la innovación y por encontrar soluciones a diferentes problemas” – Lizeth Atoccsa

Por ejemplo, nos cuenta que el laboratorio de Fab-Lab de la UPC (espacio de fabricación digital con un concepto creado por el Massachusetts Institute of Technology) es uno de sus lugares favoritos porque ahí puede crear prototipos, innovar y hacer realidad sus ideas tecnológicas.

En línea con su carrera, Lizeth piensa en seguir creciendo profesionalmente y complementar su formación llevando cursos en universidades de otros países. Para esto, quiere aprovechar el programa de internacionalización que le permite tener doble grado en su carrera. Así, se uniría a los más de 12,000 alumnos que ya han vivido una experiencia internacional en la UPC.

El campus de la UPC también ha sido protagonista de algunos de sus videos, donde muestra un poco de su día a día universitario a sus seguidores. “He ido explorando los campus y lo que más aprovecho son los espacios deportivos. Estoy en el taller de natación y voy a entrenar al gimnasio, que es muy completo y tiene excelentes instructores”, cuenta la futura ingeniera industrial.

La UPC busca que sus estudiantes hagan realidad sus objetivos académicos con innovación e internacionalidad, brindándoles las facilidades necesarias para su desarrollo integral. Su propuesta educativa busca transformar el país con educación académica de calidad que forme profesionales innovadores, íntegros y con visión global.

Así como Lizeth, tú también descubre las oportunidades que la UPC tiene para ti