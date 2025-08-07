MAR LUDICO cumple 10 años trayendo diversión al Perú

La distribuidora de juegos de mesa celebra una década acercando títulos como Catan, Rummikub, Dobble y Virus a miles de familias peruanas. Hoy, apuesta por juegos más masivos y busca consolidarse como un referente regional. Descubre todos los detalles en la siguiente nota.

Este jueves 7 de agosto, MAR LUDICO celebra sus 10 años de fundación como una de las principales distribuidoras de juegos de mesa en el Perú. Durante esta década, la empresa ha crecido de forma sostenida, llevando juegos icónicos como Rummikub, Virus, Dobble o Catan a los hogares peruanos y ganando presencia en cadenas de retail y tiendas especializadas de juegos de mesa.

El origen de MAR LUDICO está estrechamente ligado a su tienda propia: DIA-D juegos, concebida inicialmente para un público especializado. Con el tiempo, este espacio fue evolucionando, mudándose a locales más grandes y céntricos y expandiéndose en provincias a través de franquicias. Hoy, abastece también a cadenas de tiendas como Cuy Games y Play Board Game Store y, que han contribuido al auge de los juegos de mesa en el país.

De nicho a masivo: juegos para toda la familia

A lo largo de los años, MAR LUDICO ha reorientado su catálogo hacia juegos más accesibles, económicos y fáciles de explicar, lo que le permitió ingresar con fuerza al canal retail en cadenas como Wong, Tai Loy y Crisol.

“No es lo mismo un juego que explicas en un minuto que uno que explicas en media hora”, comentó Francis Prentice, fundador de MAR LUDICO . “Los padres de familia buscan formas de conectarse cara a cara con sus hijos, sin pantallas de por medio, y sin tener que invertir mucho tiempo en aprender el juego”, agregó.

Liderazgo en importación y relaciones directas con editoriales

Desde 2023, MAR LUDICO se ha posicionado como el principal importador en la subpartida arancelaria de juegos de mesa, según valor declarado en aduanas. Esto ha sido posible gracias a proveedores clave como Devir y Asmodee, cuya variedad de títulos le permite ofrecer un amplio catálogo.

Asimismo, en los últimos años MAR LUDICO ha logrado posicionar en su top de ventas varios productos localizados directamente con las editoriales de origen, como es el caso con Rummikub, Virus, Hitster o Coffee Rush. “Al comprar directamente de la editorial de origen y traer el producto desde la fábrica, el costo es más competitivo, lo que permite ofrecer un mayor margen a los clientes y al mismo tiempo poner un precio más atractivo para el consumidor”, precisó Prentice.

Apuesta por la creatividad local y expansión regional

Aunque la gran mayoría del catálogo de MAR LUDICO proviene de Europa, ya se empiezan a ver casos de éxito con autores de Latinoamérica y Asia. Para 2025, la empresa lanza por primera vez juegos creados por autores peruanos, comenzando con Acuarella, ganador del premio al mejor juego peruano en la feria Lima Juega 2024, evento masivo también organizado por MAR LUDICO.

Desde 2022, la compañía amplió su alcance con operaciones en México y Ecuador, con el objetivo de consolidarse como un actor regional y alcanzar economías de escala en localización y publicación de nuevos títulos.

“Nunca imaginamos que lo que partió como el sueño de una pequeña tienda propia iba a convertirse en una operación de esta magnitud. Estamos muy agradecidos con todos los clientes, proveedores y jugadores que han hecho esto posible”, concluyó Prentice.