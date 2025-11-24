Últimas Noticias
Máxima protección, potencia y rendimiento: VEXTROM lanza lubricantes con nueva tecnología API SQ

La nueva línea API SQ de VEXTROM trae máxima protección y rendimiento para motores modernos.
B-Content

por B-Content

·

Con la nueva tecnología API SQ, VEXTROM brinda máxima protección y rendimiento a tu motor, optimiza el consumo de combustible y prolonga la vida útil de los principales componentes de tu auto.

El futuro de la lubricación automotriz ya está en el Perú gracias a VEXTROM, la marca americana líder en aceites para motores que presenta su innovadora línea de lubricantes con la más avanzada tecnología API SQ / ILSAC GF-7. Este nuevo estándar, aprobado por el American Petroleum Institute (API), establece un nuevo hito en la protección y rendimiento de vehículos modernos y antiguos, revolucionando la industria automotriz peruana.

La innovación de la tecnología API SQ: más protección, menor desgaste

La formulación API SQ de VEXTROM llega al mercado peruano para ofrecer mejoras significativas en comparación con sus predecesores, SN (2011), SN+ (2018) y SP (2020), entre los beneficios más destacados, sobre este último, se encuentran:

  • 40 % más protección al motor contra LSPI (Pre-ignición a baja velocidad), un fenómeno que puede causar daños graves a los motores, especialmente a los turboalimentados y de inyección directa.

  • 20 % menos desgaste en la cadena de distribución y mayor protección para otros componentes internos como las válvulas y turbos, elementos clave para un rendimiento óptimo.

  • 7 % más eficiencia en la limpieza de pistones, lo que se traduce en mayor potencia y un motor más limpio.

  • 16 % de mejora en la economía de combustible, optimizando el rendimiento del vehículo y reduciendo la huella de consumo.

Con esta tecnología, VEXTROM protege el motor y mejora su desempeño en todo tipo de condiciones. EL API SQ ofrece un rendimiento superior en arranques en frío, mantiene su protección incluso a altas temperaturas y optimiza la eficiencia de los sistemas de emisiones, contribuyendo así a la reducción del impacto ambiental.

Lubricantes VEXTROM API SQ: diseñados para reducir el desgaste y optimizar el consumo.|
Tecnología API SQ: el estándar más avanzado en lubricación automotriz ya disponible en Perú. Encuéntralo en estas presentaciones.
Compromiso con la calidad y el futuro de la automotriz

Con la llegada de API SQ, VEXTROM reafirma su compromiso de ofrecer lubricantes de alto rendimiento para vehículos modernos, adelantándose a las demandas de la industria automotriz y de los motores de nueva generación.

Además, todos los productos VEXTROM están certificados por el American Petroleum Institute (API), lo que garantiza su cumplimiento con los más altos estándares de calidad y desempeño. Esto significa que el sello API SQ en sus etiquetas no es solo un nombre, sino una verdadera certificación que asegura la confiabilidad y efectividad de sus aceites.

La máxima evolución en lubricación automotriz

Con su nueva línea de productos con tecnología API SQ, VEXTROM se posiciona como un líder en la innovación en lubricantes para la industria automotriz peruana. Con cada mejora, la marca demuestra su capacidad para responder a los retos de los motores modernos, ofreciendo una protección superior y un rendimiento optimizado.

Si deseas conocer más sobre la tecnología API SQ y cómo VEXTROM puede mejorar la vida útil y el rendimiento de tu motor, visita su página oficial: https://vextromcorporation.com/es


