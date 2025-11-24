Máxima protección, potencia y rendimiento: VEXTROM lanza lubricantes con nueva tecnología API SQ

Con la nueva tecnología API SQ, VEXTROM brinda máxima protección y rendimiento a tu motor, optimiza el consumo de combustible y prolonga la vida útil de los principales componentes de tu auto.

El futuro de la lubricación automotriz ya está en el Perú gracias a VEXTROM, la marca americana líder en aceites para motores que presenta su innovadora línea de lubricantes con la más avanzada tecnología API SQ / ILSAC GF-7. Este nuevo estándar, aprobado por el American Petroleum Institute (API), establece un nuevo hito en la protección y rendimiento de vehículos modernos y antiguos, revolucionando la industria automotriz peruana.

La innovación de la tecnología API SQ: más protección, menor desgaste

La formulación API SQ de VEXTROM llega al mercado peruano para ofrecer mejoras significativas en comparación con sus predecesores, SN (2011), SN+ (2018) y SP (2020), entre los beneficios más destacados, sobre este último, se encuentran:

40 % más protección al motor contra LSPI (Pre-ignición a baja velocidad), un fenómeno que puede causar daños graves a los motores, especialmente a los turboalimentados y de inyección directa.





20 % menos desgaste en la cadena de distribución y mayor protección para otros componentes internos como las válvulas y turbos, elementos clave para un rendimiento óptimo.





7 % más eficiencia en la limpieza de pistones, lo que se traduce en mayor potencia y un motor más limpio.





, lo que se traduce en mayor potencia y un motor más limpio. 16 % de mejora en la economía de combustible, optimizando el rendimiento del vehículo y reduciendo la huella de consumo.

Con esta tecnología, VEXTROM protege el motor y mejora su desempeño en todo tipo de condiciones. EL API SQ ofrece un rendimiento superior en arranques en frío, mantiene su protección incluso a altas temperaturas y optimiza la eficiencia de los sistemas de emisiones, contribuyendo así a la reducción del impacto ambiental.