¿Necesitas capital para tu negocio? Transforma tu propiedad en la oportunidad que estabas esperando

Con un préstamo con garantía hipotecaria, los emprendedores pueden transformar su propiedad en capital para hacer crecer su negocio.
Con un préstamo con garantía hipotecaria, los emprendedores pueden transformar su propiedad en capital para hacer crecer su negocio. | Fuente: Creditomype
B-Content

por B-Content

·

Descubre cómo los préstamos con garantía hipotecaria en Perú te permiten usar tu inmueble para obtener el capital que tu negocio necesita. Financiamiento seguro y formal para emprendedores.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En Perú, miles de emprendedores y familias buscan financiamiento para potenciar sus negocios o salir de deudas. Los préstamos con garantía hipotecaria emergen como una alternativa más segura, formal y accesible frente a los créditos personales o prestamistas informales, permitiéndote transformar tu propiedad en capital para tu negocio.

Préstamos con garantía hipotecaria: ¿cómo usar mi inmueble como capital?

Tener una propiedad también puede ser la clave para abrir nuevas oportunidades. Al poner tu inmueble como garantía, accedes a un préstamo que transforma ese patrimonio en capital disponible, sin necesidad de venderlo.

Con Creditomype, este proceso se vuelve mucho más sencillo y confiable. La empresa conecta a emprendedores con inversionistas y ofrece condiciones flexibles para que puedas invertir en lo que más necesita tu negocio: abrir un nuevo local, comprar maquinaria, renovar tu mercadería o financiar una campaña de publicidad que te ayude a atraer más clientes.

Además, al estar respaldado por tu propiedad inscrita en SUNARP, obtienes la seguridad de trabajar con una entidad formal que entiende tus necesidades. En pocas palabras, con Creditomype tu inmueble deja de ser un patrimonio pasivo y se convierte en un aliado estratégico para hacer crecer tu emprendimiento con confianza y respaldo legal.

Tener una propiedad también puede ser la clave para abrir nuevas oportunidades.
Tener una propiedad también puede ser la clave para abrir nuevas oportunidades. | Fuente: Creditomype

Beneficios clave de un préstamo con garantía hipotecaria para emprendedores

  • Acceso a liquidez rápida y segura.
  • Tasas más competitivas que los préstamos de consumo.
  • Respaldo legal gracias a la inscripción en SUNARP.
  • Posibilidad de invertir en crecimiento, capital de trabajo o consolidación de deudas.
Posibilidad de invertir en crecimiento, capital de trabajo o consolidación de deudas.
Posibilidad de invertir en crecimiento, capital de trabajo o consolidación de deudas. | Fuente: Creditomype

¡No te lo pierdas! Creditomype también ofrece herramientas gratuitas para emprendedores

Con el proyecto “Crezcamos Juntos”, Creditomype ha creado un espacio de educación financiera y networking. A través de webinars gratuitos, los emprendedores reciben herramientas prácticas para profesionalizar sus negocios.

La primera sesión se realizará el 10 de septiembre a las 6:00 p.m. y estará a cargo de Jacky Abanto, Coordinadora Legal de Creditomype, quien abordará el tema “Constitución de Empresas”. Una gran oportunidad para aprender de especialistas y conectar con otros emprendedores.

👉 Inscríbete aquí y sé parte de esta comunidad.

Con el proyecto “Crezcamos Juntos”, Creditomype ha creado un espacio de educación financiera y networking.
Con el proyecto "Crezcamos Juntos", Creditomype ha creado un espacio de educación financiera y networking. | Fuente: Creditomype

¡No esperes más para hacer crecer tu negocio!

Contacta a Creditomype hoy mismo y convierte tu propiedad en la oportunidad que estabas esperando. Comunícate directamente ingresando a https://wa.link/whsh44 o escribe al 958 356 867.

