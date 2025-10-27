¿No te censaron? Así puedes hacerlo tú mismo con el Censo en Línea del INEI

Si no estuviste en casa cuando pasó el censista o tu vivienda fue reportada como ausente, aún puedes participar del Censo 2025. Conoce cómo funciona el Censo en Línea (e-Censo), qué necesitas para acceder y cómo obtener tu Código Único de Vivienda (CUV).

¡Nadie se quedará sin ser censado! El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) puso en marcha una modalidad digital para garantizar que todas las personas sean registradas en el Censo Nacional 2025. Se trata del Censo en Línea o e-Censo, una herramienta web que permite a los residentes habituales de una vivienda censar a todos los miembros de su hogar de forma rápida y segura desde cualquier dispositivo con internet.

Esta alternativa está pensada especialmente para quienes no pudieron ser censados de manera presencial por distintos motivos, como ausencia durante las visitas del censista o por haber solicitado realizar el proceso de forma digital.

¿Qué es el Censo en Línea (e-Censo)?

El Censo en Línea es una plataforma web que facilita el registro de datos del hogar y de las personas que lo integran. Puede realizarse desde una computadora, laptop, tableta o celular con conexión a internet, y está disponible para residentes habituales —peruanos o extranjeros— que vivan en el país.

A través del e-Censo, un informante calificado podrá ingresar los datos de todos los miembros del hogar y de la vivienda en un formulario digital similar al que se usa en el cuestionario presencial.

¿Cuándo se puede usar el Censo en Línea?

El INEI aplicará esta modalidad en tres casos específicos:

Viviendas ausentes: cuando el censista no encontró a los residentes después de varias visitas, pero se comprobó que la vivienda está ocupada.



Viviendas que rechazaron el censo presencial: si los ocupantes no desearon participar en persona, podrán hacerlo de manera digital.



Viviendas que solicitaron autocensarse: cuando el informante calificado prefiere responder el cuestionario en línea.

¿Qué es el Código Único de Vivienda (CUV)?

El CUV es un código de ocho caracteres (letras y números) que permite ubicar geográficamente cada vivienda. Se entrega a través de una Nota de Visita o puede solicitarlo en www.censos2025.com.pe y completar el Censo en Línea.

Si en una vivienda hay más de un hogar, todos los hogares deben usar el mismo CUV para censarse.

En caso de pérdida o error del código, puede solicitarse uno nuevo en el sitio web oficial.

¿Quién puede llenar el Censo en Línea?

El formulario digital debe ser completado por un Informante Calificado, elegido por los miembros del hogar. Esta persona debe ser mayor de 18 años y contar con Documento Nacional de Identidad (DNI), que se solicita al ingresar a la plataforma para verificar su identidad.

El informante será responsable de brindar los datos correctos sobre la vivienda, el hogar y cada residente habitual.

Requisitos para participar en el Censo en Línea

Para realizar el e-Censo, solo necesitas:

El Código Único de Vivienda (CUV) .

. Un dispositivo electrónico con acceso a internet (computadora, laptop, tableta o celular).

(computadora, laptop, tableta o celular). DNI vigente del informante calificado.

¿Cuánto tiempo toma y qué pasa si no terminas?

Completar el cuestionario del Censo en Línea toma alrededor de 35 minutos. Si no puedes finalizarlo en una sola sesión, no hay problema: la plataforma guarda automáticamente tus respuestas para continuar después.

Sin embargo, una vez que se envía y aparece la pantalla de finalización, ya no podrás modificar la información registrada.