Novafarma Wimer: la farmacia de los precios justos… ¡compruébalo!

¡Más de 20 años cuidando la salud de los peruanos! Una farmacia que cuida tu economía con atención profesional, personalizada y confiable.

Con más de dos décadas de trayectoria, Novafarma Wimer se ha consolidado como un aliado confiable para miles de familias. Desde sus más de 20 locales en Lima y en su tienda online, brinda medicamentos seguros, precios justos y atención cercana.

La diferencia está en los precios justos

Lo que distingue a Novafarma Wimer es sencillo: aquí encuentras medicamentos y productos de calidad a precios justos, sin sorpresas. Con ofertas y promociones que realmente alivian el gasto y un trato cercano, se ha convertido en la botica preferida de muchas familias.

Beneficios y promociones pensados en ti

Al elegir Novafarma no solo obtienes precios justos, también la tranquilidad de contar con productos originales, atención personalizada y delivery rápido. Y si compras online, recibes aún más:

Un agua Novafarma gratis en cada pedido.

Un Hyaluron-Filler de regalo al adquirir cualquier producto dermatológico.

de regalo al adquirir cualquier producto dermatológico. Pagos contra entrega en efectivo, Yape o Plin.

Pagos seguros con transferencias y tarjetas vía IziPay.

Envíos a provincias mediante Shalom y Olva.

Una farmacia cercana, ahora también online

Ya no necesitas ir hasta la botica para comprar lo que buscas ni salir de casa. La misma atención de siempre ahora llega a todo el Perú con www.novafarmawimer.pe. Más de 4 mil productos entre medicinas, suplementos, vitaminas, fórmulas magistrales y cuidado personal están disponibles las 24 horas.

Comprar es sencillo y seguro: eliges lo que necesitas y decides si pagar en línea o al recibir tu pedido, como te resulte más cómodo.

Tu salud y economía en buenas manos

Más que una farmacia, Novafarma Wimer es un espacio que combina experiencia, innovación y calidez para estar siempre cerca de ti. Ingresa a www.novafarmawimer.pe y comprueba por qué es conocida como la botica de los precios justos.