Paneles termoaislantes: la solución rápida y eficiente que impulsa la construcción en el Perú

Ochmon Perú impulsa la innovación en el sector construcción con paneles termoaislantes y coberturas que combinan rapidez, eficiencia y asesoría especializada.

El sector construcción en el Perú vive un momento de transformación. Cada vez más empresas buscan optimizar sus proyectos con materiales de construcción que no solo sean resistentes y duraderos, sino que además permitan reducir tiempos, costos y consumo energético. En ese escenario, Ochmon Perú se ha consolidado como una empresa peruana referente en la fabricación de coberturas y soluciones innovadoras, destacando especialmente sus paneles termoaislantes, diseñados para responder a las necesidades de sectores exigentes como la minería, agroindustria, pesca, logística y construcción modular.

Fundada por emprendedores peruanos, la compañía ha crecido de forma sostenida gracias a la calidad de sus productos y su servicio de asesoría personalizada. Actualmente, Ochmon Perú es reconocida como un socio estratégico para ingenieros, contratistas y gerentes de proyectos en Lima y en distintas regiones del país.

¿Por qué elegir paneles termoaislantes en tus proyectos?

Los paneles termoaislantes de Ochmon Perú se han convertido en una solución practica y moderna para la construcción. Sus beneficios técnicos incluyen:

Aislamiento térmico y acústico: ideales para cámaras frigoríficas, plantas de producción y proyectos industriales.

Rapidez de instalación: gracias a su sistema de machihembrado, que facilita el montaje y reduce tiempos de obra.

Ahorro de energía: contribuyen a mejorar la eficiencia energética de las infraestructuras.

Durabilidad y resistencia: fabricados en Poliestireno (POL) o Poliuretano (PUR), en modelos Termotecho y Termomuro, con medidas adaptadas a cada proyecto.

Además, Ochmon Perú diferencia su propuesta con un servicio integral: fabricación a la medida, visitas técnicas, modulación de planos y entregas directas en obras en Lima y a provincias a través del operador logístico de preferencia del cliente.

Portafolio completo de coberturas para construcción

Si bien los paneles termoaislantes son el producto estrella, el portafolio de Ochmon Perú incluye otras soluciones en coberturas de Aluzinc, placas colaborantes, coberturas traslúcidas de fibra de vidrio y policarbonato, coberturas termoacústicas de UPVC, accesorios de Aluzinc y cielo razo.

Cada material está diseñado para responder a diferentes tipos de proyectos industriales, residenciales y comerciales, lo que convierte a Ochmon Perú en un aliado versátil y confiable.

Presencia en grandes proyectos de construcción en el Perú

Gracias a su experiencia y respaldo, Ochmon Perú ha sido parte de importantes obras en sectores como la industria, minería y educación. Sus productos se han utilizado en proyectos desarrollados en Junín, Trujillo, Huancayo, San Martín, Huaral y muchas otras regiones del país. Esta cobertura nacional refuerza la confianza en la marca como un proveedor que fabrica y acompaña de inicio a fin cada etapa de construcción.

Con sedes en Puente Piedra y Lurín, además de una oficina de pedidos en San Martín de Porres, la empresa ofrece atención presencial y virtual, con envíos garantizados a todo el territorio nacional.

Ochmon Perú, calidad garantizada

El compromiso de Ochmon Perú trasciende la venta de materiales, ofreciendo un servicio integral que asegura calidad y eficiencia en cada proyecto. Su propuesta combina innovación, asesoría técnica especializada y soluciones a la medida, generando confianza en un mercado cada vez más competitivo.

Si buscas un socio estratégico para tu próxima obra, comunícate con Ochmon Perú al (01) 2818689 – 922 206 412 y recibe asesoría especializada a la medida de tu proyecto. Encuentra la cobertura ideal en www.ochmonperu.com.pe.