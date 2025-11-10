Panorama político 2025: el voto limeño sigue dividido y el país aún no define un liderazgo presidencial

Carlos Bruce lidera la intención de voto para la alcaldía provincial de Lima con 21.33%, seguido por Francis Allison (15.83%) y Renzo Reggiardo (14.67%). | Fuente: IMASOLU

Panorama electoral 2026: sin favoritos claros y con alta indecisión

En el panorama nacional, la intención de voto presidencial la lidera Rafael López Aliaga con 13.17%, impulsado por su fuerte respaldo en Lima (28.48%). Le siguen Keiko Fujimori (7.25%), Carlos Álvarez (6.08%) y Mario Vizcarra (3.67%) en empate técnico con César Acuña (3.58%). Sin embargo, un 36.25% de los ciudadanos aún no expresa una preferencia definida, lo que evidencia una alta volatilidad electoral a poco más de un año del proceso.

Los resultados confirman un escenario disperso, sin una figura presidencial consolidada, donde el voto limeño mantiene una polarización más marcada que el resto del país; señala el análisis de IMASOLU.

José Jerí inicia su gestión con aprobación dividida entre los peruanos

El estudio también midió la percepción ciudadana sobre el inicio del gobierno del presidente José Jerí. Un 48.25% aprueba su gestión, mientras que un 39.83% la desaprueba y 11.92% no opina.

Entre los motivos de aprobación destacan la cercanía con la población (32.82%) y la comunicación constante (22.11%). En contraste, quienes desaprueban mencionan que “fue elegido desde el Congreso, es uno más de ellos” (37.87%) y que su gestión “es pura publicidad, no va a hacer nada” (21.76%).

Para IMASOLU, los resultados reflejan un inicio de gestión con una opinión dividida pero expectante. La ciudadanía valora la cercanía y la comunicación del mandatario, aunque persisten dudas sobre su independencia y capacidad para afrontar la crisis política.