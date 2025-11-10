Panorama político 2025: el voto limeño sigue dividido y el país aún no define un liderazgo presidencial

A menos de un año de las elecciones generales de 2026, el escenario político peruano se mantiene fragmentado y sin un liderazgo claro. Así lo revela el más reciente estudio nacional de opinión pública realizado por IMASOLU, empresa especializada en investigación social y política con más de una década de trayectoria en el análisis del comportamiento ciudadano.
Bruce, Allison y Reggiardo concentran la disputa en Lima
Según el estudio, Carlos Bruce encabeza la intención de voto para la alcaldía provincial de Lima con 21.33%, seguido por Francis Allison (15.83%) y Renzo Reggiardo (14.67%). Otros nombres como Susel Paredes (6.83%) y Sofía Franco (6.67%) también alcanzan menciones relevantes, mientras que un 17.33% de los limeños aún no define su voto.
La lectura general, de acuerdo con IMASOLU, muestra una contienda abierta, donde los márgenes estrechos y el alto porcentaje de indecisos podrían alterar las tendencias en los próximos meses.