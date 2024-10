¡SÍ SE PUEDE PERÚ!

Perú visita a Brasil buscando hacer historia y seguir soñando con el mundial del 2026.

Se jugó la novena fecha de las eliminatorias sudamericanas y con ello terminó la primera ronda. Argentina es el líder del torneo, mientras que Bolivia es el equipo sorpresa tras ganar de forma consecutiva sus tres últimos partidos y terminar en zona de clasificación directa.

PERÚ VIAJA A BRASIL EN BUSCA DE HACER HISTORIA

FECHA 9: BOLIVIA CELEBRA, CHILE SUFRE CON GARECA Y BRASIL RECUPERA LA SONRISA

Ni el más ferviente hincha boliviano creía que tras la Copa América, el debut de Oscar Villegas al mando de la selección boliviana tendría puntaje perfecto luego de tres partidos, sin embargo, sucedió y Bolivia ha derrotado de manera consecutiva a Venezuela (4-0), a Chile (1-2) y a Colombia (1-0). El invicto de Colombia en la eliminatoria terminó tras el golazo de Miguel Terceros, la joven joya boliviana que milita en Santos de Brasil. Bolivia cierra la primera rueda en el sexto lugar, en zona de clasificación directa. Paraguay sonríe desde que Gustavo Alfaro es el entrenador y acumula 5 puntos de 9 disputados. Con el empate a cero ante Ecuador, son dos empates sin goles jugando de visita y en casa venció 1-0 a Brasil, ahora esperan a Venezuela con la posibilidad de sacar a la Vinotinto de la zona de repechaje.

Argentina con el regreso de Messi empató a uno con Venezuela y mantiene la punta sin mayores sobresaltos. El campo de Maturín inundado dificultó el buen juego de ambas selecciones, pero gracias a la habilidad de Soteldo y al olfato goleador de Salomón Rondón, rescató un punto que le permite estar en zona de repechaje, pese a que son 5 partidos sin ganar en eliminatorias.

Brasil remontó el marcador en Santiago y pegó el salto al cuarto lugar, pese a las bajas de figuras como Allison, Militao y Vinicius Junior. La verde amarela sigue sin convencer, pero en zona de clasificación, el panorama parece verse con mayor optimismo.

Ecuador con Beccaccese está sufriendo de cara al gol y es que apenas ha marcado un gol, fue ante Perú en la fecha 8, luego cayó ante Brasil 1-0 y empató 0-0. Colombia y Uruguay se mantienen en la zona alta escoltando a los campeones mundiales y esperan ante Chile y Ecuador respectivamente, estirar distancia con los de abajo e ir preparándose para celebrar el ticket que los lleve al mundial del 2026.

La fecha 10 se jugará de la siguiente manera: Colombia recibe a Chile en Barranquilla en lo que podría significar el adiós de Ricardo Gareca, Paraguay vs Venezuela, Uruguay vs Ecuador, Argentina vs Bolivia y Brasil ante Perú.

