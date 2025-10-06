Préstamos con garantía para personas y negocios, cambio de dólares y más: así te ayuda Chapa Cash

Hoy, miles de peruanos acceden a liquidez inmediata gracias a Chapa Cash, un grupo financiero que se ha consolidado como un verdadero aliado para emprendedores, dueños de negocios y familias.

Con más de siete años de trayectoria, más de 20 000 clientes atendidos y S/ 60 millones colocados, Chapa Cash se ha posicionado como una de las opciones más confiables y accesibles del mercado financiero peruano. Estas cifras no son menores: representan miles de sueños impulsados y negocios que lograron crecer gracias a la liquidez inmediata que ofrece la entidad. Su propuesta: brindar soluciones ágiles, seguras y personalizadas que ayuden a sus clientes a avanzar, sin trámites largos ni complicaciones.

Un grupo financiero formal que piensa como tú

En un contexto donde la informalidad y la desconfianza aún frenan a muchos emprendedores, Chapa Cash destaca por su respaldo legal y compromiso con la formalidad. Está registrada en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y es miembro de la Cámara de Comercio de Lima, lo que garantiza transparencia y seguridad en cada operación.

Además, cuenta con oficinas físicas en Surco, San Miguel, y Miraflores, lo que refuerza su promesa de atención personalizada y directa. Para quienes prefieren canales digitales, también está presente en redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y LinkedIn, así como en su web oficial.

¿Qué servicios ofrece Chapa Cash?

La propuesta de valor de Chapa Cash se basa en una oferta diversa de productos financieros, pensados para personas y empresas que necesitan liquidez de forma inmediata y segura:

Préstamos con garantía de joyas de oro : una opción rápida y sin complicaciones para quienes necesitan dinero urgente.





: una opción rápida y sin complicaciones para quienes necesitan dinero urgente. Préstamos para negocios : ideales para emprendedores y microempresarios que quieren crecer, invertir o cubrir necesidades puntuales.





: ideales para emprendedores y microempresarios que quieren crecer, invertir o cubrir necesidades puntuales. Factoring y confirming : soluciones para empresas que buscan optimizar su flujo de caja y mejorar la relación con proveedores.





: soluciones para empresas que buscan optimizar su flujo de caja y mejorar la relación con proveedores. Cambio de dólares: con precios competitivos, 100% digital y con seguridad garantizada.

Ya sea para empezar un nuevo negocio, cumplir una meta personal o enfrentar una emergencia, Chapa Cash ofrece montos desde S/ 500 hasta cifras mayores, adaptándose a cada necesidad.

¿Quiénes están confiando en Chapa Cash?

Emprendedores que buscan capital para lanzar su negocio. Familias que necesitan resolver imprevistos. Profesionales independientes que prefieren soluciones financieras ágiles y confiables. El público que recurre a Chapa Cash es diverso, pero tiene algo en común: todos buscan un servicio transparente, formal y accesible.

Proyección de crecimiento: S/ 500 millones hacia 2030

Con una mirada puesta en el futuro, el Grupo Financiero Chapa Cash proyecta colocar más de S/ 500 millones en préstamos y servicios financieros hacia el 2030. Un objetivo que multiplica por cinco sus metas iniciales y refleja la confianza de miles de clientes satisfechos. Esta ambición no solo evidencia su crecimiento sostenido, sino también su compromiso con el desarrollo económico del país a través del impulso al emprendimiento y la inclusión financiera.

¿Buscas liquidez inmediata con respaldo y confianza? Visita chapacash.com.pe o acércate a sus oficinas en Surco, San Miguel, Miraflores y próximamente nuevas aperturas a nivel nacional. Chapa Cash está listo para ayudarte a hacer realidad tus proyectos.