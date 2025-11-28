Préstamos digitales en Perú: Conoce Merite, la fintech que facilita el acceso al crédito con tecnología

La tecnología está democratizando el acceso a préstamos en Perú y eliminando las barreras bancarias tradicionales. Con Merite, reconocida fintech en el país, puedes acceder a préstamos rápidos, seguros y accesibles desde S/200 hasta S/1 200 sin papeleos ni filas.

La forma en que los peruanos acceden a productos y servicios financieros está cambiando gracias a la tecnología. Las fintech ya aplican herramientas digitales junto con la automatización y el análisis de datos para que el proceso de evaluación de los clientes sea mucho más sencillo y rápido. Así democratizan el acceso, pues incluso los usuarios que suelen ser rechazados por bancos o cajas, ahora tienen la oportunidad de calificar y acceder a créditos para cumplir sus objetivos.

Merite es un gran ejemplo de ello. Esta fintech registrada en la SBS está liderando la revolución financiera en el país ofreciendo préstamos personales 100 % digitales que eliminan las barreras tradicionales del sistema bancario: sin filas, sin papeleos y con respuesta en segundos. ¿Cómo lo logra? Utiliza una evaluación crediticia automatizada para ofrecer y aprobar solicitudes en segundos, sin documentos físicos ni procesos burocráticos.

Más tecnología, menos barreras y tiempo perdido

Mientras que los canales tradicionales pueden tardar días o semanas en aprobar un préstamo, Merite evalúa solicitudes en tiempo real gracias a su sistema automatizado que analiza diversas variables sin necesidad de que el usuario presente fotos de documentos, comprobantes de ingresos o recibos de servicios. Lo mejor es que desembolsa el dinero en menos de 24 horas laborales.

Desde su llegada al mercado, esta fintech ya ha recibido más de 1 millón de solicitudes, posicionándose en el top fintech en préstamos del país. Todo esto gracias a su modelo que combina rapidez, inclusión financiera y total transparencia.

Las claves para el crecimiento de Merite

Merite tiene más de 20 años de experiencia en el rubro y forma parte del grupo internacional FINSANA. Actualmente, opera en 7 países y es reconocida porque aplica estándares globales de seguridad y protección de datos. Desde que llegó al mercado peruano ha estado en constante crecimiento y ya recibe miles de aplicaciones mensuales. Esto se explica por sus cuatro puntos diferenciales:

Procesos rápidos: Evalúa automáticamente y aprueba solicitudes en segundos. Además, el proceso es 100 % online y sin intermediarios.

Evalúa automáticamente y aprueba solicitudes en segundos. Además, el proceso es 100 % online y sin intermediarios. Desembolso rápido: en menos de 24 horas laborales ya tienes el dinero solicitado.

en menos de 24 horas laborales ya tienes el dinero solicitado. Inclusión financiera: No solicita comprobantes de ingresos formales y evalúa múltiples variables (no solo el historial crediticio). No importa dónde estés, puedes acceder desde cualquier dispositivo con Internet.

No solicita comprobantes de ingresos formales y evalúa múltiples variables (no solo el historial crediticio). No importa dónde estés, puedes acceder desde cualquier dispositivo con Internet. Transparencia total: Todos los costos se especifican claramente antes de firmar para que no te sorprendas luego. Además, cuenta con registro verificable en la SBS.

Préstamos seguros, rápidos y eficientes

La transformación digital de los préstamos ha llegado para quedarse y Merite viene liderando en el rubro reafirmando que es posible democratizar el acceso con tecnología. Esta reconocida fintech ofrece dos tipos de productos:

Préstamos a plazo único: Desde S/200 hasta S/1 000 con opción de extensión.

Desde S/200 hasta S/1 000 con opción de extensión. Préstamos en cuotas: Desde S/200 hasta S/1 200 en 3 cuotas mensuales.

Ambas opciones cuentan con el respaldo de ser una empresa formal que cumple estrictamente con la normativa peruana y las exigencias de la SBS. Además, cuenta con una gran promoción: si es tu primer préstamo a una sola cuota, tienes el 50 % de descuento.

Gracias a la tecnología, hoy el acceso a préstamos puede ser más rápido, inclusivo y transparente, superando barreras tradicionales como el historial crediticio o la distancia. Merite es una prueba de ello, comprometido siempre en brindar servicios financieros seguros, rápidos, digitales y eficientes.

¿Necesitas un préstamo? Solicita uno de forma online, seguro y en cuestión de minutos en la página oficial merite.pe Recuerda que si es tu primer préstamo a una sola cuota, tienes el 50 % de descuento.