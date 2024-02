Préstamos sin historial crediticio: Accede a tu primer crédito sin restricciones

¿Los bancos te rechazan por no tener historial crediticio? Con Prestamype ahora puedes acceder a préstamos desde S/20 mil sin historial y con condiciones flexibles. Si es la primera vez que solicitas un préstamo, esta opción puede interesarte.

Comprar una casa, remodelar la que ya tienes, impulsar un negocio o hasta estudiar una maestría, todos estos planes necesitan capital para hacerse realidad y una de las formas más rápidas de conseguirlo es a través de un préstamo. Si has empezado a buscar financiamiento en bancos y cajas, seguro has encontrado que entre todo el papeleo te piden historial crediticio y, si no lo tienes, suelen rechazarte.

El historial crediticio es un registro completo de todos los productos financieros que una persona ha solicitado en el transcurso de su vida, por tanto, permite conocer cómo se comporta financieramente: desde la puntualidad hasta el cumplimiento de pagos anteriores. Si bien este historial es importante, no todos lo tienen, ya sea porque son muy jóvenes y recién están empezando su vida financiera o porque nunca han solicitado ningún tipo de crédito.

Si esta es la primera vez que necesitas altos montos de dinero para cumplir tus objetivos y no tienes historial crediticio, hay una buena noticia: Prestamype, Fintech peruana con más de 6 años de experiencia, ofrece el préstamo sin historial crediticio, un tipo de crédito ideal para aquellas personas que están solicitando su primer préstamo y que, por tanto, no cuentan con un score crediticio que avale su comportamiento financiero. ¿De qué se trata? Aquí te lo contamos.

¿Cómo funciona el préstamo sin historial crediticio de Prestamype?

El préstamo sin historial crediticio de Prestamype te permite acceder a montos desde S/20 mil para hacer realidad tus proyectos. La evaluación de riesgo es flexible y no te descarta por estar registrado en Infocorp o por no tener historial crediticio. Aquí te contamos algunos de sus beneficios:

Montos altos: desde S/20 mil hasta S/600 mil.

desde S/20 mil hasta S/600 mil. Tasa de interés mensual desde 1.20%

mensual desde 1.20% Plazos de 12, 18, 24, 36, 48 y hasta 60 meses que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

de 12, 18, 24, 36, 48 y hasta 60 meses que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible (no importa si estás en Infocorp o si no tienes historial crediticio).

Desembolso rápido: 15 días en promedio

15 días en promedio Cronogramas a medida: Puedes elegir la forma en que deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

Puedes elegir la forma en que deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa registrada en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS – Resolución N° 05939).

Desde el año 2017, Prestamype ya ha desembolsado más de S/ 700 millones de soles en financiamiento y ha impulsado el crecimiento de muchos peruanos. Tú también puedes hacer realidad tus planes con el préstamo sin historial crediticio de Prestamype. Conoce más AQUÍ.

Requisitos para acceder a un préstamo sin historial crediticio

Prestamype ofrece condiciones justas y acordes al perfil de cada persona para que pueda cumplir con sus obligaciones en la fecha pactada. Con su préstamo sin historial crediticio, ofrece una tasa de costo efectivo anual que va desde 22.13% y es la única tasa que incluye los gastos de tasación, notariales, registrales y de levantamiento.

Para precalificar a un préstamo sin historial crediticio, el interesado debe cumplir con estos requisitos básicos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.

El inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Además, debe estar ubicado en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa Metropolitana, Trujillo Metropolitano o Huancayo Metropolitano.

También debe estar libre de problemas legales en la Municipalidad o los Registros Públicos.

El historial crediticio ya no es un problema para hacer realidad tus planes. Si estás listo para solicitar tu primer crédito con una buena tasa y condiciones flexibles, precalifica en menos de 2 minutos al préstamo sin historial crediticio de Prestamype, AQUÍ.