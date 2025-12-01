Prestamype: la fintech líder del país que ofrece préstamos desde S/15 mil hasta S/2 millones

Hay momentos en los que avanzar depende de una sola decisión: encontrar el financiamiento adecuado. Ya sea para consolidar deudas, mejorar un negocio o invertir en algo importante, la búsqueda suele ser larga y confusa. Muchas personas necesitan claridad, rapidez y una alternativa que realmente se adapte a su situación.
Prestamype aparece como una opción segura para quienes buscan un préstamo con garantía hipotecaria, con procesos claros, condiciones flexibles y el respaldo de una fintech peruana que ha acompañado a miles de personas en el crecimiento de sus proyectos. Pero la gran pregunta es, ¿Por qué elegir un préstamo con garantía hipotecaria?
¿Qué es un préstamo con garantía hipotecaria?
Un préstamo con garantía hipotecaria es un financiamiento que utiliza un inmueble como respaldo. Puede ser una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial. Gracias a esta garantía, se pueden acceder a montos más altos, mejores tasas y una evaluación más flexible.
La principal ventaja de este tipo de préstamos es que te permite acceder a montos mucho más altos y a tasas de interés mucho más bajas. Además, al tener un bien como respaldo, la evaluación de riesgo no es tan rigurosa, por lo que es más accesible. En pocas palabras: si buscas más dinero, cuotas más bajas y mejores condiciones, el préstamo con garantía hipotecaria es la opción más conveniente.
En Prestamype, este tipo de préstamo está diseñado para personas que buscan entre S/15 mil y S/2 millones, con procesos claros y condiciones que se adaptan a sus necesidades.
Si quieres saber cuánto podrías obtener, puedes iniciar tu precalificación AQUÍ.
Beneficios de solicitar un préstamo en Prestamype
Prestamype es una fintech peruana con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019). Cuenta con años de experiencia en el mercado, ha desembolsado más de S/1600 millones y se ha consolidado como una de las startups más destacadas del país. Además, cuenta con el respaldo de importantes fondos de inversión locales e internacionales, lo que refuerza su solidez y confiabilidad.
Aquí te contamos cuáles son los beneficios de solicitar un préstamo con garantía hipotecaria en Prestamype :
- Montos altos: desde S/15 mil hasta S/2 millones.
- Tasa de interés mensual desde 0.84%.
- Plazos de pago desde 1 hasta 6 años, renovables previa evaluación.
- Evaluación de riesgo flexible, que no descarta por estar en Infocorp o no tener historial crediticio.
- Desembolso rápido: en promedio 15 días.
- Cronogramas a medida: permite elegir la forma de amortizar el capital.
- Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, inscrita en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).
Requisitos para solicitar un préstamo
Para acceder a un préstamo con garantía hipotecaria, se debe contar con un inmueble inscrito en la SUNARP. Puede tratarse de una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial ubicado en Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.
El inmueble debe estar libre de problemas en Registros Públicos o la Municipalidad. Esta verificación permite que el proceso sea transparente y que el crédito se otorgue bajo condiciones responsables, acordes a la capacidad de pago de cada persona.
Precalifica a un préstamo y conoce tus opciones
Prestamype busca que cada persona encuentre un financiamiento seguro, claro y adaptado a sus metas. Si quieres avanzar con tu proyecto, refinanciar deudas o impulsar tu negocio, puedes precalificar AQUÍ y recibir asesoría personalizada para conocer tus posibilidades.