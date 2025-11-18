PROMPERÚ reafirmó su compromiso con la sostenibilidad en el turismo y la gastronomía durante la Cumbre Perú Sostenible 2025

La entidad destacó su compromiso con la promoción del turismo responsable y la gastronomía sostenible a través de su participación en la Cumbre Perú Sostenible 2025, donde presentó la propuesta “Perú, Mucho Gusto” y la iniciativa “Cultura Sostenible”. Más detalles en la siguiente nota.

PROMPERÚ estuvo presente en la Cumbre Perú Sostenible 2025, el evento de sostenibilidad más importante del país, que se desarrolló del 23 al 25 de octubre en el Parque de la Exposición de Magdalena del Mar.

Durante el evento, la institución reforzó la promoción del turismo y la gastronomía responsables, visibilizando sus las plataformas de “Perú, Mucho Gusto” y “Cultura Sostenible”, ambas orientadas a impulsar prácticas conscientes y respetuosas con el entorno y las comunidades locales.

Cocina sostenible con identidad regional

En la zona gastronómica de la Cumbre, “Perú, Mucho Gusto” reunió a nueve expositores regionales reconocidos por su compromiso con la innovación, el uso responsable de los recursos y la valorización de los productos locales.

Entre ellos destacaron Nuna Raymi (Cusco), con su cocina consciente y trabajo con comunidades andinas; La Patarashca (San Martín), promotora del uso de insumos amazónicos sostenibles; Un Cebichito (Tacna), que pone en valor la pesca artesanal; Tayta Fermentos (Lima), dedicado a rescatar la fermentación como práctica saludable; y Rossana Rossi Pastry (Tacna), que impulsa la repostería con insumos regionales sostenibles.

También participaron The Team Marín (Pasco), productor de café de especialidad bajo comercio justo; Dante Café (Tacna), que promueve una cadena de valor sostenible respaldando a caficultores peruanos; Campodrim (Ucayali), con su oferta de bebidas amazónicas naturales; y Latitud Sur (Tacna), con un gin artesanal elaborado a base de aceitunas del sur del país.