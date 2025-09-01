Psicólogo USAT logra segundo lugar en examen SERUMS 2025-II en Lambayeque

Maurizio Rivera Aldama destaca la importancia de la disciplina, la fe y la formación integral recibida en la USAT para alcanzar este logro académico.

El psicólogo de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) Maurizio Alberto Rivera Aldama, egresado de la promoción 2024-I de la Escuela de Psicología, obtuvo el segundo lugar en el examen del SERUMS 2025-II en la región Lambayeque. Esta buena noticia lo convierte en un referente de esfuerzo, preparación y compromiso con la salud mental.

El esfuerzo detrás del reconocimiento

Maurizio señaló que este reconocimiento es fruto de una preparación constante y del apoyo de su familia: “En lo personal, es un logro muy emocionante porque representa el gran esfuerzo que llevé a cabo para prepararme. Ver los rostros de felicidad de mis seres queridos me llena de orgullo. En lo profesional, es una motivación enorme para seguir aprendiendo y dar lo mejor de mí en este nuevo reto”.

Aunque aún evalúa la plaza en la que desarrollará su SERUMS, el psicólogo chiclayano adelantó que le gustaría mantenerse en Lambayeque para estar cerca de su familia y contribuir al bienestar de su región. Destacó que su objetivo es atender donde más se necesite apoyo psicológico y promoción de la salud mental.

La formación en la USAT como pilar

Sobre su formación universitaria, Maurizio recalcó el papel de la universidad como pilar fundamental para alcanzar este logro: “La formación que recibí en la USAT fue clave, no solo en lo académico, con docentes exigentes y contenidos actualizados, sino también en lo humano. Nos enseñaron a mirar al paciente desde una perspectiva integral, con empatía y valores”, afirmó.

Asimismo, resaltó que el SERUMS es una oportunidad para reducir las brechas en salud mental, especialmente en comunidades rurales y vulnerables, donde aún persisten estigmas. “El reto más grande es sensibilizar y educar, porque muchas veces las personas no buscan ayuda por desconocimiento o prejuicios culturales. Nuestro rol es acercar la atención psicológica y demostrar que la salud mental es fundamental para el desarrollo social”, señaló Maurizio.

Finalmente, el licenciado en Psicología envió un mensaje a los futuros postulantes al SERUMS: “Confíen en sus capacidades, practiquen con simulacros y comprendan que el examen exige análisis más que memoria. Con disciplina, perseverancia y fe, los resultados llegan”.

Compromiso de la USAT con la sociedad

Con historias como la de Maurizio, la USAT reafirma su compromiso de formar profesionales competentes y con valores que respondan a las necesidades más urgentes de la sociedad, contribuyendo al desarrollo de la región y del país.