¿Quiénes son los candidatos de la Euro Copa y Copa América?

Europa y América viven en estos días la fiesta del fútbol en su máxima expresión. En Estados Unidos se juega el torneo más antiguo del mundo y esta es una edición especial, pues marcará el adiós definitivo de grandes figuras mundiales como Lionel Messi, Luis Suárez, Paolo Guerrero, Claudio Bravo, Ángel Di María y James Rodríguez.

En Europa, Mbappe busca ser el amo y señor del continente, mientras que Cristiano Ronaldo le dice adiós a esta competición convertido en todo un hombre récord con la mayor cantidad de partidos jugados, siendo el máximo goleador y el de más asistencias.

¿Quién será más protagonista, Messi en la Copa América o CR7 en la Euro?

EUROCOPA: ALEMANIA QUIERE DESPEDIR A KROSS COMO CAMPEÓN EN CASA

Nueve selecciones ya lograron superar la fase de grupos y siguen firmes de cara al título. Alemania; la selección anfitriona, completó la fase de grupos invicta, sumando 7 de los 9 puntos posibles, anotó 8 goles, encajó sólo 2 y dejó momentos de un fútbol vistoso y efectivo que da para ponerle el rótulo de “candidato”. Si crees que Alemania puede levantar la Eurocopa, apuesta y multiplica tu dinero por 5.40, una cuota más que importante para un equipo que busca homenajear a Tony Kross, quien decidió hace poco ponerle punto final a su carrera futbolística tras este torneo.

España es otra de las selecciones favoritas tras ganar sus tres partidos de fase de grupos de manera contundente: Croacia (3-0), Italia; el vigente campeón (1-0) y Albania (1-0). Poderío ofensivo (8 goles a favor) y solidez defensiva (2 goles recibidos), la combinación perfecta para una selección que busca repetir el título del 2012. La cuota si apuestas por España campeón es de 5.40

Italia, el campeón vigente se metió de manera agónica a octavos de final, mientras que Suiza hizo lo propio tras igualar a 1 con Alemania y llega a la siguiente fase de forma invicta. Austria tras perder ante Francia en la primera fecha, dio la gran sorpresa y se quedó con el primer lugar del grupo D tras vencer a Polonia y Países Bajos. Mbappe y compañía clasificaron en segundo lugar, ganaron un sólo partido, dejando muchas dudas.

Inglaterra quiere lograr su primera Euro y por lo pronto terminó primero del grupo C con un triunfo y dos empates. El equipo de Harry Kane y Jude Bellingham debe mostrar más si quiere acabar con esa racha que indica que no gana un torneo de selecciones desde el mundial de 1966. En el segundo lugar del grupo C quedó Eslovenia dando una de las primeras sorpresas de la Euro

Portugal va de menos a más y tras sufrir en la primera fecha ante República Checa, superó sin problemas a Turquía (3-0) asegurando su clasificación antes de la tercera jornada. La cuota que paga Inglaterra campeón es de 4.90, mientras que España paga 5.40, Francia paga 6.00 y Alemania 6.00.

¿Quién ganará la Euro? | Fuente: Apuesta Total

LA COPA AMÉRICA: LA REVANCHA DE MESSI EN ESTADOS UNIDOS

Hablamos de revancha para Messi, quien celebró su cumpleaños número 37 en la ciudad de Nueva Jersey, pues fue en esta ciudad, donde Argentina perdió la final de la Copa América Centenario 2016 y que significó una ruptura entre el astro argentino y la selección, pues tras aquella final, Messi renunció. Ocho años después, Messi vuelve no solo como campeón de América, sino como campeón Mundial a disputar su último torneo sudamericano y piensa ganarlo batiendo cuanto récord le quede pendiente. Por lo pronto, tras el duelo ante Canadá, superó al chileno Sergio Livingstone y se convirtió en el futbolista con más partidos en esta competición.

Pero Argentina no es el único candidato, Brasil pese a pasar una crisis inusual y haber empatado 0-0 en el debut ante Costa Rica, siempre es candidato por la jerarquía de sus jugadores, además, tiene en sus filas al que para muchos es hoy en día el mejor jugador del planeta, nos referimos a Vinicius Junior.

Tras la primera fecha en todos los grupos, Uruguay y Colombia tienen chapa de favoritos también. Los uruguayos con Bielsa al mando se han vuelto una selección contundente en ataque y tienen un juego ofensivo y efectivo que los tiene en la eliminatoria en lo más alto. Colombia por su parte, venció a Paraguay y suma 24 partidos sin conocer la derrota y tiene en Luis Díaz y James Rodríguez a los estandartes de una selección que quiere ganar la Copa América luego de 23 años.

Las cuotas para el campeón son muy tentadoras. Si Argentina logra repetir el título del 2021, la cuota es de 2.70, si lo hace Brasil que no campeona desde el 2019, la cuota es de 3.40, si es campeón Uruguay paga 5.40. La selección uruguaya campeonó por última vez en el 2011 y es junto a Argentina, el país que más Copas América ganó con 15. Y si Colombia repite el título del 2001 la cuota es de 9.40.

¿Quién ganará la copa? | Fuente: Apuesta Total

PERÚ VS CHILE: EL REENCUENTRO CON GARECA

El debut de Perú pasó, pero no desapercibido, pues el Chile de Gareca estuvo al frente y en un duelo donde primó la falta y no el fútbol, ambas selecciones repartieron puntos. La hoy selección de Fosatti tuvo un mejor segundo tiempo y se acercó a la victoria, pero sigue careciendo de hombres determinantes de cara al gol. Lo cierto es que en la era Fosatti, se han jugado 5 partidos y la blanquirroja se mantiene invicta con 3 triunfos y 2 empates.

La selección peruana es la única que desde 1999 hasta la última edición del 2021 ha logrado superar la fase de grupos, por lo que se espera que ahora no sea la excepción. Recordemos que, en el 2019, la blanquirroja llegó a la gran final donde perdimos con Brasil en el Estadio Maracaná.

Paolo Guerrero, uno de los 4 jugadores que han participado en todos los partidos de la Era Fosatti, está a tan solo 3 goles de convertirse en el máximo anotador en la historia de la Copa América.