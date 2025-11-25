Real Capital Perú cumple 5 años y lanza sorteo para viajar a Punta Cana

Real Capital Perú reafirma su compromiso con la confianza y el crecimiento financiero de miles de peruanos. Además, lanza el sorteo “Viaja con Capital”, que llevará a un afortunado ganador —y su acompañante— a disfrutar de Punta Cana.

En un contexto donde la búsqueda de financiamiento seguro y de alternativas responsables de inversión crece cada año, Real Capital Perú se ha consolidado como una de las opciones más confiables del mercado. La empresa, especializada en conectar a inversionistas con personas y negocios que necesitan liquidez mediante préstamos e inversiones con garantía hipotecaria, celebra su quinto aniversario con más de 1000 operaciones concretadas y una comunidad que sigue expandiéndose en Lima y diversas regiones del país.

Desde su creación, la marca se ha caracterizado por ofrecer procesos transparentes, asesoría especializada y una estructura 100% formal, donde cada operación incluye gestión notarial, revisión documental y contratos claros.

Préstamos con garantía hipotecaria

Para cientos de clientes, Real Capital Perú ha significado la posibilidad de iniciar proyectos, reorganizar finanzas o impulsar un negocio sin trámites complejos. Ese es el caso de Medalith, quien destaca la rapidez y el acompañamiento recibido:

“El proceso fue súper rápido, muy bueno, el trato excelente. Mi meta con el préstamo es poder cumplir mis sueños. Soy psicóloga, quiero emprender, tener mi consultorio y servir a la sociedad. Lo recomiendo totalmente para quienes quieran emprender o cumplir algún sueño”, cuenta la cliente.

Con procesos ágiles, asesoría profesional y operaciones respaldadas ante notaría, la empresa se ha convertido en un aliado clave para quienes necesitan liquidez con seguridad y formalidad.

Inversiones con garantía hipotecaria

Real Capital Perú también se ha ganado la confianza de inversionistas que buscan retornos estables y operaciones protegidas con bienes inmuebles. Así lo resume Juan Carlos, cliente inversionista:

“Conocí a Real Capital en una cena de negocios. Me dio mucha confianza y son inversiones de muy bajo riesgo. A mí que me gusta invertir, la recomendaría de todas maneras. Y ahora con el sorteo, es un plus para inversionistas y prestatarios”, cuenta Juan Carlos.

Las inversiones se estructuran sobre garantías reales, permitiendo retornos competitivos en un entorno seguro, formal y verificado.

“Viaja con Capital”: la campaña aniversario que te puede llevar al Caribe

Como parte de su quinto aniversario, Real Capital Perú presenta “Viaja con Capital”, una campaña nacional que premia la confianza de sus clientes con un sorteo especial: un viaje doble a Punta Cana, que incluye pasajes aéreos Lima–Punta Cana–Lima.

Participan automáticamente todas las personas que:

Soliciten un préstamo con garantía hipotecaria desde S/ 20 000 .

desde . Realicen una inversión con garantía hipotecaria desde S/ 20 000 .

desde . Refieran a amigos o familiares que concreten una operación.

Fechas clave

Cierre de participación: 29 de enero de 2026

29 de enero de 2026 Sorteo: 30 de enero de 2026

30 de enero de 2026 Anuncio: redes sociales oficiales de Real Capital Perú

El premio no es transferible ni canjeable por dinero, y el ganador tendrá 48 horas para confirmar su disponibilidad de viaje dentro de los seis meses siguientes.

¿Quieres participar o conocer más?

Ingresa a www.realcapital.pe y descubre cómo solicitar un préstamo o invertir con respaldo real. Accede a asesoría personalizada, oportunidades de inversión y participa automáticamente en “Viaja con Capital”.