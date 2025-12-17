Resultados del StarLadder Budapest Major 2025: segunda victoria consecutiva de Vitality, sorpresa de FaZe Clan, fracasos inesperados de Spirit, Falcons y FURIA

El Major de CS2 cerró la temporada con giros inesperados, favoritos que se despidieron antes de tiempo y un Vitality que confirmó su dominio absoluto en 2025. Un repaso clave a los momentos, equipos y figuras que marcaron Budapest.

El StarLadder Budapest Major 2025 se celebró del 24 de noviembre al 14 de diciembre de 2025 en la capital de Hungría. Los 32 mejores equipos fueron invitados a competir por el título de campeón mundial de Counter-Strike 2 y un premio total de $1 250 000, dividido en tres fases según la clasificación de Valve:

Fase 1 : Legacy, FaZe Clan, B8, GamerLegion, Fnatic, PARIVISION, Ninjas in Pyjamas, Imperial Esports, FlyQuest, Lynn Vision, M80, Fluxo, RED Canids, The Huns Esports, NRG, Rare Atom

: Legacy, FaZe Clan, B8, GamerLegion, Fnatic, PARIVISION, Ninjas in Pyjamas, Imperial Esports, FlyQuest, Lynn Vision, M80, Fluxo, RED Canids, The Huns Esports, NRG, Rare Atom Fase 2 : Aurora Gaming, NAVI, Team Liquid, 3DMAX, Astralis, TYLOO, MIBR, Passion UA

: Aurora Gaming, NAVI, Team Liquid, 3DMAX, Astralis, TYLOO, MIBR, Passion UA Fase 3: FURIA, Team Vitality, Team Falcons, The MongolZ, MOUZ, Team Spirit, G2 Esports, paiN Gaming

El camino más corto hacia los playoffs era para los 8 mejores equipos, que comenzaban el torneo en la tercera fase.

Cómo transcurrió la fase de grupos del StarLadder Budapest Major 2025

En cada una de las tres fases de grupos, 16 equipos lucharon por 8 puestos en la siguiente fase. Para avanzar, los equipos tenían que ganar 3 partidos, y para quedar eliminados, tenían que perder 3 veces.

Fase 1

En la primera fase, la sorpresa más importante y bastante desagradable vino de la mano de FaZe Clan. Los analistas esperaban una fácil victoria por 3-0 para el equipo de Finn «karrigan» Andersen, que le permitiría avanzar a la siguiente fase. Sin embargo, el equipo tuvo dificultades inesperadas, terminando la fase con un 1-2, y en el partido contra RED Canids, ¡estuvo a solo 0,4 segundos de la eliminación!

Los brasileños ganaron el primer mapa, Mirage (13-7), y en el segundo mapa, Nuke, lideraban 12-11. Tras una serie de muertes, karrigan se quedó en un 1 contra 1 y eliminó al jugador de RED Canids menos de medio segundo antes de que se desactivara la bomba. El mapa se fue a la prórroga, donde FaZe Clan fue más fuerte (19-17), y luego también ganó el decisivo Inferno (13-5). En el quinto partido decisivo, el equipo de Finn «karrigan» Andersen venció por poco a Fluxo (2-1) y pasó por los pelos a la siguiente fase.

Fase 2

En la segunda fase, el nivel de la competición aumentó notablemente. Sin embargo, FaZe Clan, que se encontraba en plena forma, la superó con un sólido 3-0. NAVI obtuvo el mismo resultado, mientras que cuatro equipos de gran peso —a los que los expertos señalaban como claros candidatos a la tercera fase— no lograron cumplir con las expectativas.

Astralis y Ninjas in Pyjamas pelearon hasta el final, pero quedaron eliminados tras caer 2-3 en el quinto partido. Por su parte, Aurora y Fnatic comenzaron con una victoria, aunque luego encadenaron tres derrotas consecutivas, lo que selló su eliminación con un balance de 1-3.

Fase 3

Muchos aficionados a los deportes electrónicos piensan que lo realmente importante comienza en la tercera fase, cuando los ocho equipos con más posibilidades de ganar entran en competición. Otros ocho equipos, que han tenido un buen rendimiento en las fases anteriores, aspiran a desafiar a los favoritos.

Sin embargo, esta fase resultó ser la más aburrida, ya que todos los favoritos llegaron fácilmente a los playoffs. FURIA y Spirit lo hicieron con un limpio 3-0, mientras que MOUZ, Vitality y The MongolZ solo perdieron un partido cada uno (3-1). Otros tres equipos tuvieron que luchar duro por un puesto en los playoffs, pero al final, NAVI, FaZe Clan y Falcons también avanzaron con un marcador de 3-2.

Resumen de los playoffs del StarLadder Budapest Major 2025

La fase final contó con los siete mejores equipos de la clasificación actual de Valve: Furia, Falcons, Vitality, MOUZ, Spirit, The MongolZ y NAVI. La octava plaza de los playoffs fue para FaZe Clan, que ocupaba el puesto 12 en la clasificación VRS. Sin embargo, con su gran actuación, el equipo demostró claramente que merecía estar entre los ocho mejores.

Cuartos de final

En los cuartos de final, Spirit derrotó fácilmente a Falcons (13-4, 16-12). El trío estrella de Falcons, NiKo, m0NESY y kyousuke, no pudo hacer frente al mejor jugador de la temporada, donk, y terminó el torneo PGL Bucarest 2025 con una sola victoria. Los cuartos de final repitieron la gran final del primer major, BLAST.tv Austin Major 2025: Vitality se enfrentó de nuevo a The MongolZ y volvió a derrotar al mejor equipo asiático (13-5, 13-4).

Sin embargo, la segunda semifinal fue realmente sensacional. FaZe Clan, el principal equipo revelación de la fase, eliminó al equipo favorito, MOUZ. El primer mapa, Nuke, fue bastante reñido (13-11), pero en el segundo mapa, Inferno, MOUZ se rindió casi por completo (13-2). En el último cuarto de final, FURIA se enfrentó a NAVI. Los brasileños habían ganado cuatro torneos tras el parón estival y eran considerados los principales favoritos para ganar el Major. NAVI no había ganado ningún título este año y tuvo que luchar en dos fases de grupos para llegar a los playoffs.

Sin embargo, el equipo nacido para ganar tomó fácilmente su elección de mapa, Mirage (13-5), y estuvo a punto de ganar el mapa elegido por el rival, Inferno (llegó a ir ganando 10-3, pero permitió la remontada y perdió el mapa por 13-16). Eso no sirvió de nada a FURIA: NAVI cerró el mapa decisivo, Train, con un humillante marcador de 13-3.

Semifinales

En la primera semifinal, Spirit atacó sin piedad a Vitality en su propio mapa elegido, Mirage. El marcador subió a un 11-4, casi una victoria, y luego a un 12-6 a favor de los Dragones. Cuando solo les faltaba una ronda para llevarse el primer mapa, los Bees demostraron su verdadera mentalidad ganadora. Vitality logró llevar el mapa a la prórroga y finalmente lo ganó (19-17). El mejor jugador de la temporada, Donk, que había llevado a todo el equipo a la victoria, estaba a punto de llorar tras ese final. Pero en el mapa elegido por Spirit, las cosas fueron aún peores, el equipo francés empató en la primera mitad (6-6) y luego aplastó a los Dragones en el lado atacante (13-8).

La segunda semifinal hizo llorar a los verdaderos aficionados a los deportes electrónicos. FaZe Clan, que avanzó desde la primera fase del torneo y estaba liderado por Finn «karrigan» Andersen, de 35 años, el jugador más veterano del torneo, se enfrentó al otrora legendario NAVI. Para cualquiera de los dos equipos, llegar a la gran final habría sido un gran logro. Al principio, parecía que la suerte estaba del lado de NAVI: aplastaron a sus oponentes en su mapa elegido, Ancient (13-5), y lideraban cómodamente por 8-2 en el mapa elegido por sus oponentes, Nuke.

A solo cinco rondas de ganar el mapa y llegar a la gran final del Major, FaZe Clan mostró una gran determinación. El equipo le dio la vuelta a Nuke a su favor (13-11) y luego también se llevó el mapa decisivo, Inferno (13-8).

Gran final

En la final, el sorprendente equipo FaZe Clan, del que nadie esperaba que ganara antes del torneo, se enfrentó a uno de los tres principales favoritos, Vitality. A pesar de ser los menos favoritos, FaZe Clan comenzó la gran final con una convincente victoria en su mapa elegido, Nuke (13-6). Sin embargo, esta sería su última victoria. Vitality aplastó a sus oponentes en los tres mapas siguientes: Dust2 (13-3), Inferno (13-9) y Overpass (13-2), ganando la gran final por 3-1.

En el decisivo cuarto mapa, el equipo francés lideraba por 11-0 y podría haber dado al público la primera «barrida limpia» en la historia de los playoffs importantes, pero FaZe Clan logró evitar la humillación total.

Aspectos más destacados del StarLadder Budapest Major 2025

Tras una espectacular primera mitad de 2025, en la que Vitality ganó siete torneos importantes, incluido el BLAST.tv Austin Major 2025, el equipo sufrió una notable ralentización. Tras el parón estival, el equipo francés solo consiguió ganar la temporada 22 de la ESL Pro League, cediendo el primer puesto al equipo brasileño FURIA.

Sin embargo, la victoria en el StarLadder Budapest Major 2025 zanjó definitivamente todos los debates sobre cuál era el mejor equipo de 2025: ¡Vitality ganó la carrera con nueve victorias, incluidas dos grandes victorias consecutivas! El último equipo en lograrlo fue Astralis en su mejor momento, en 2019.

El premio al mejor jugador del torneo fue para el francotirador francés Mathieu «ZywOo» Herbaut, que consiguió su octava medalla HLTV x 1xBet al jugador más valioso de 2025 y la vigésimo octava de su carrera.