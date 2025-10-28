Rindegastos presenta nuevo módulo Viáticos: viajes más simples, gastos más claros

La plataforma líder en rendición de gastos empresariales en Latinoamérica presenta su nuevo módulo Viáticos, una herramienta que digitaliza y simplifica el cálculo de asignaciones y rendiciones de viaje, asegurando control, trazabilidad y ahorro de tiempo y costos para las empresas peruanas. Más detalles en la siguiente nota.

Planificar un viaje corporativo debería ser simple. Sin embargo, para muchas empresas en Perú, el cálculo de viáticos sigue siendo un dolor de cabeza: hojas de cálculo interminables, aprobaciones lentas y errores que complican los reportes financieros.

Pensando en ese problema, Rindegastos, el software líder en gestión de rendiciones de gastos en Latinoamérica desarrolló su nuevo módulo Viáticos, una herramienta que automatiza todo el proceso de asignación y rendición de gastos de viaje.

“Con el módulo de Viáticos, Rindegastos transforma un proceso históricamente complejo en una gestión automática y transparente. Los colaboradores ya no tienen que perder tiempo calculando montos o justificando manualmente sus gastos: el sistema entiende los parámetros del viaje —días, destino, jerarquía y motivo— y hace el cálculo de forma inmediata. Así, las empresas reducen errores, eliminan procesos tediosos y mejoran la experiencia de quienes viajan”, explicó Damelis Blanco, Chief Revenue Officer Rindegastos.

¿Cómo funciona el módulo Viáticos?

El nuevo módulo Viáticos se adapta a las necesidades de cada organización. Los administradores pueden configurar las reglas una sola vez, y el sistema se encarga de aplicarlas automáticamente en toda la empresa, asegurando el cumplimiento de políticas internas sin depender de robots externos ni desarrollos a medida.

“Lo que antes implicaba hojas de cálculo interminables, robots customizados o desarrollos a medida, ahora se resuelve con un clic. Los administradores pueden configurar reglas de viáticos una sola vez, y el sistema se encarga de aplicarlas de forma automática, asegurando el cumplimiento de políticas internas y optimizando la rendición de gastos. Esto no solo genera control financiero, sino que también devuelve tiempo valioso a los equipos”, destacó Blanco.

Ahorro real y mejor experiencia para todos

El impacto es inmediato: las empresas que adoptan este módulo reportan una reducción de hasta 80% en el tiempo dedicado al cálculo y aprobación de viáticos, además de eliminar los costos asociados a desarrollos personalizados.

“El módulo Viáticos no es un parche, sino una solución estándar, robusta y global. Disponible en web y Mobile, para rendidores, aprobadores y administradores, integra cálculos automáticos, flujos de aprobación y exportaciones. Con ello, las organizaciones ganan trazabilidad, transparencia y confianza en sus procesos financieros”, agregó el ejecutivo.

Con esta herramienta, los colaboradores tienen una experiencia más sencilla y los equipos financieros logran mayor control, trazabilidad y cumplimiento normativo.

Asimismo, se integra de forma natural con los sistemas de gestión empresarial. Rindegastos valida automáticamente los comprobantes con SUNAT en tiempo real, y se conecta con más de 15 ERPs del mercado, como SAP, Oracle, Netsuite y Odoo.

“El impacto es tangible: las empresas que migran de soluciones personalizadas o manuales reportan una reducción de hasta un 80% en el tiempo dedicado al cálculo y aprobación de viáticos. Además, eliminan costos asociados a desarrollos customizados que podían tardar meses y requerir miles de dólares. Rindegastos ofrece un camino más rápido, más simple y económico”, puntualizó Blanco.

Una solución regional con respaldo global

Con más de 10 años de experiencia, presencia en 22 países y más de 5.000 empresas activas en Latinoamérica, Rindegastos se ha consolidado como la plataforma de referencia para la gestión de gastos corporativos.

En Perú, empresas como Santillana, América TV, ISM, Aje, Little Caesars, Primax y Honda Perú confían en esta herramienta para optimizar su gestión financiera. Además, este año Rindegastos pasó a formar parte del grupo Visma, líder global en software empresarial, con más de 180 compañías SaaS en Europa.

El nuevo módulo Viáticos marca un paso más en la transformación digital de las finanzas empresariales. Con su enfoque 100 % digital, Rindegastos permite a las organizaciones dejar atrás los procesos manuales, ganar visibilidad sobre sus gastos y fortalecer su control financiero. Descubre cómo Rindegastos puede ayudarte a automatizar el cálculo de tus viáticos, reduciendo errores, ahorrando tiempo y mejorando el control tributario de tu empresa. Agenda una demo en www.rindegastos.com