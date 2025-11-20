Si tengo S/18 mil soles guardados, ¿en qué puedo invertirlos?

Ya puedes rentabilizar tus ahorros de forma segura y con bajo riesgo invirtiendo en préstamos con garantía hipotecaria, una opción que ofrece retornos atractivos y el respaldo de un inmueble inscrito en la SUNARP.

¿Tienes un dinerito ahorrado y quieres hacerlo crecer? Si buscas una oportunidad de inversión rentable y de bajo riesgo, Prestamype te ofrece una gran alternativa: la inversión en préstamos con garantía hipotecaria que te permite rentabilizar tu dinero con el respaldo de un inmueble inscrito a tu nombre en la SUNARP y con un proceso sencillo a través de su plataforma web.

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria consiste en prestar dinero a empresarios que necesitan capital para impulsar sus negocios y que ofrecen un inmueble en garantía (casa, departamento, local o terreno) para brindarte mayor seguridad. A cambio de la inversión, recibirás pagos periódicos (mensuales) que incluyen tanto el capital invertido como los intereses ganados.

Beneficios de invertir en préstamos con Prestamype

Con Prestamype puedes empezar a invertir desde S/18 000 con plazos desde 1 hasta 6 años. Lo mejor de todo es que la inversión está respaldada por una garantía hipotecaria y que el proceso es sencillo a través de su web AQUÍ.

Con más de 8 años de operaciones, Prestamype es una de las Fintech más grandes del Perú. A la fecha, cuenta con más de 8 000 inversionistas activos que han invertido más de S/1 600 millones y ha generado ganancias superiores a los S/210 millones. Al invertir en préstamos accedes a estos beneficios principales:

Retornos atractivos : Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 28% .

: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una . Bajo riesgo : Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.

: Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en la SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud. Diversificación : Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

: Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade. Confianza: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019)

Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019) Asesoría personalizada: Si tienes dudas o deseas participar en algunas de las reuniones explicativas, un ejecutivo podrá ayudarte en el proceso de registro o inversión.

Agenda una reunión gratuita y empieza a invertir

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria es una opción muy rentable y de bajo riesgo que te permite incrementar tus ahorros de manera sencilla y con el respaldo de un inmueble que vale más de dos veces el monto prestado. Para empezar a invertir solo debes seguir estos tres simples pasos:

Agenda una reunión gratuita AQUÍ y confirma tu interés en invertir. Este es un paso necesario para comenzar a recibir opciones de inversión. Recibirás oportunidades en tu correo y podrás elegir el préstamo en el cual quieres invertir. Una vez firmado el contrato de préstamo en notaría, el empresario pagará mensualmente las cuotas a tu cuenta bancaria hasta el reembolso del préstamo.

¿Listo para rentabilizar tu dinero? Haz crecer tus ahorros invirtiendo en préstamos y con el respaldo de un inmueble inscrito a tu nombre en la SUNARP. Empieza a invertir con Prestamype AQUÍ.