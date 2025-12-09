Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Si tengo S/ 50 mil guardados, ¿en qué puedo invertirlos para multiplicar mi capital?

Si tengo S/ 50 mil guardados, ¿en qué puedo invertirlos para multiplicar mi capital?
Si tengo S/ 50 mil guardados, ¿en qué puedo invertirlos para multiplicar mi capital? | Fuente: PRESTAMYPE | Fotógrafo: Andrzej Rostek
B-Content

por B-Content

·

Tener S/ 50 mil ahorrados es un buen inicio, pero invertirlos de forma segura marcará la diferencia. Aquí te contamos cómo hacerlos crecer con una alternativa rentable.

Es común ahorrar durante años, juntar S/ 50 mil y luego quedarse pensando: ¿y ahora qué hago para que este dinero crezca? Mantenerlo mucho tiempo en una cuenta no ayuda y arriesgarlo todo tampoco es una opción.

Por suerte, existen alternativas que permiten invertir de forma segura y con buenos resultados. Uno de ellos son los préstamos con garantía hipotecaria.

¿En qué consiste la inversión en préstamos con garantía hipotecaria?

Este modelo consiste en prestar dinero a empresarios que necesitan capital para impulsar sus negocios. A cambio, los inversionistas reciben pagos mensuales que incluyen capital e intereses. La operación está respaldada por un inmueble en garantía —casa, departamento, local o terreno— inscrito a nombre del inversionista, lo que reduce significativamente el riesgo.

Se puede empezar a invertir desde S/18 000, con plazos que van desde un año hasta seis años. Todas las solicitudes pasan por una evaluación previa, lo que asegura que cada proyecto aprobado cumpla criterios de seguridad y solidez.

Beneficios de invertir en los préstamos con garantía hipotecaria de Prestamype

Prestamype ha logrado consolidarse gracias a su experiencia, la confianza del público y el respaldo de aliados estratégicos nacionales e internacionales. Su trayectoria, sumada a sus procesos de evaluación y a la solidez del modelo de inversión, la posiciona como una plataforma segura para quienes buscan rentabilizar su dinero.

  • Retornos atractivos: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen rendimientos superiores frente a opciones tradicionales, con rentabilidades que pueden llegar hasta el 28 % anual.

  • Bajo riesgo: Cada inversión está respaldada por una garantía hipotecaria inscrita a nombre del inversionista. Además, todas las solicitudes pasan por una revisión completa.

  • Diversificación: Cada inversionista puede elegir el perfil y la ubicación del inmueble en garantía que mejor se ajuste a sus objetivos.

Da el primer paso: agenda una reunión

Para quienes tienen desde S/ 18 mil guardados y desean hacerlos crecer de forma segura, el primer paso es agendar una reunión AQUÍ. Un asesor especializado les mostrará cómo funciona la inversión, los plazos y las oportunidades disponibles.

Invertir ya no tiene por qué ser complicado. Con información clara y una plataforma confiable, ese dinero pueden empezar a generar ganancias reales.

Tags
Prestamype en qué invertir en Perú inversiones seguras 2025 préstamos con garantía hipotecaria Prestamype inversión opciones de inversión rentables cómo hacer crecer mi dinero Perú
Más sobre Publirreportaje

Lo más leído

Últimas noticias