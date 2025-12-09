Si tengo S/ 50 mil guardados, ¿en qué puedo invertirlos para multiplicar mi capital?

Tener S/ 50 mil ahorrados es un buen inicio, pero invertirlos de forma segura marcará la diferencia. Aquí te contamos cómo hacerlos crecer con una alternativa rentable.

Es común ahorrar durante años, juntar S/ 50 mil y luego quedarse pensando: ¿y ahora qué hago para que este dinero crezca? Mantenerlo mucho tiempo en una cuenta no ayuda y arriesgarlo todo tampoco es una opción.

Por suerte, existen alternativas que permiten invertir de forma segura y con buenos resultados. Uno de ellos son los préstamos con garantía hipotecaria.

¿En qué consiste la inversión en préstamos con garantía hipotecaria?

Este modelo consiste en prestar dinero a empresarios que necesitan capital para impulsar sus negocios. A cambio, los inversionistas reciben pagos mensuales que incluyen capital e intereses. La operación está respaldada por un inmueble en garantía —casa, departamento, local o terreno— inscrito a nombre del inversionista, lo que reduce significativamente el riesgo.

Se puede empezar a invertir desde S/18 000, con plazos que van desde un año hasta seis años. Todas las solicitudes pasan por una evaluación previa, lo que asegura que cada proyecto aprobado cumpla criterios de seguridad y solidez.

Beneficios de invertir en los préstamos con garantía hipotecaria de Prestamype

Prestamype ha logrado consolidarse gracias a su experiencia, la confianza del público y el respaldo de aliados estratégicos nacionales e internacionales. Su trayectoria, sumada a sus procesos de evaluación y a la solidez del modelo de inversión, la posiciona como una plataforma segura para quienes buscan rentabilizar su dinero.

Retornos atractivos: Los préstamos con garantía hipotecaria ofrecen rendimientos superiores frente a opciones tradicionales, con rentabilidades que pueden llegar hasta el 28 % anual.





Cada inversión está respaldada por una garantía hipotecaria inscrita a nombre del inversionista. Además, todas las solicitudes pasan por una revisión completa. Diversificación: Cada inversionista puede elegir el perfil y la ubicación del inmueble en garantía que mejor se ajuste a sus objetivos.

Da el primer paso: agenda una reunión

Para quienes tienen desde S/ 18 mil guardados y desean hacerlos crecer de forma segura, el primer paso es agendar una reunión AQUÍ. Un asesor especializado les mostrará cómo funciona la inversión, los plazos y las oportunidades disponibles.

Invertir ya no tiene por qué ser complicado. Con información clara y una plataforma confiable, ese dinero pueden empezar a generar ganancias reales.