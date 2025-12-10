Skechers impulsa la cultura runner desde su tienda en Miraflores con el lanzamiento de su nueva serie AERO

Runners recorrieron el Malecón durante la experiencia preparada por Skechers.| | Fuente: Skechers

Tres rutas, tres modelos AERO

El evento ofreció rutas de 10 km, 5 km y 3 km, cada una inspirada en las prestaciones de los modelos AERO:

AERO Tempo™ (10 km): diseñada para velocidad y ligereza.

diseñada para velocidad y ligereza. AERO Spark™ (5 km): pensada para quienes buscan versatilidad y rendimiento.

pensada para quienes buscan versatilidad y rendimiento. AERO Burst™ (3 km): enfocada en amortiguación y comodidad para distancias más cortas.

Durante el recorrido por el Malecón, los corredores fueron acompañados por bicicletas de Skechers que sumaron dinamismo y visibilidad a la experiencia. Al cierre, regresaron a la tienda para disfrutar de bebidas, snacks saludables y una zona de recuperación pensada para todos los niveles de corredor.

La comunidad runner se sumó a la jornada deportiva de lanzamiento de la serie AERO.

Squad Runner: el nuevo equipo oficial de Skechers

La marca también presentó oficialmente a su Squad Runner, un equipo de atletas que representan disciplina, perseverancia y determinación. Sus historias conectaron de inmediato con los asistentes: desde maratonistas que buscan clasificaciones internacionales hasta quienes transformaron por completo su estilo de vida.

Entre ellos destacan:

Rodrigo Hidalgo , maratonista con meta puesta en Boston 2026.

, maratonista con meta puesta en Boston 2026. Luciano Chilet , el miembro más joven, enfocado en mejorar su marca en Buenos Aires 2026.

, el miembro más joven, enfocado en mejorar su marca en Buenos Aires 2026. Vanessa Patiño Patroni , madre maratonista que volvió a correr tras un pronóstico médico desfavorable y hoy se prepara para Tokio 2026.

, madre maratonista que volvió a correr tras un pronóstico médico desfavorable y hoy se prepara para Tokio 2026. José Carlos Arroyo , corredor amateur con progresos notables en tiempos.

, corredor amateur con progresos notables en tiempos. Carlos Aparicio , quien cambió su vida al perder 20 kilos y completar Berlín 2023 y Chicago 2024.

, quien cambió su vida al perder 20 kilos y completar Berlín 2023 y Chicago 2024. Mell Bazo , creadora de contenido que inspira a un público joven y activo.

, creadora de contenido que inspira a un público joven y activo. Gonzalo Huaisacayna, entrenador y divulgador que motiva a miles de runners.

Cada testimonio reforzó el mensaje central de la jornada: correr es más que un deporte; es una historia que se construye paso a paso.

Una celebración que marca el inicio de una nueva etapa

Para cerrar la mañana, Skechers organizó una activación especial en tienda con café, matcha, aperitivos saludables, estaciones de recuperación, actividades fotográficas y la premiación de los mejores tiempos del día.

Con esta activación, Skechers refuerza su compromiso con el crecimiento del running en el país y su apuesta por conectar con nuevos públicos.

Disponibilidad de la serie AERO

La línea Skechers AERO ya está disponible en tiendas Skechers de todo el país, incluida la sede de Miraflores, así como en sus canales digitales. Los corredores pueden conocer más sobre las colecciones y novedades siguiendo a @skechers_running y @skechersperu en Instagram.