SKY estrena su nuevo uniforme para la tripulación

Por primera vez, una aerolínea de Chile y Perú incorpora zapatillas como parte del uniforme oficial, combinando comodidad y funcionalidad.

El lunes 4 de agosto comenzó oficialmente la implementación del nuevo uniforme de vuelo para la tripulación de SKY Airline, una propuesta que combina diseño, funcionalidad y estilo con un sello distintivo: la incorporación de zapatillas como parte del vestuario oficial.

Con 24 años de historia conectando destinos en Sudamérica, el Caribe y Miami, SKY avanza en su transformación con enfoque centrado en las personas. Como parte de este proceso, la compañía se convirtió en la primera línea aérea de Chile y Perú en incorporar zapatillas para sus tripulaciones, un diseño que fue desarrollado como resultado del trabajo en conjunto con sus propios colaboradores, con el fin de mejorar la funcionalidad y confort, reflejando la identidad actual de la marca.

“Este cambio de uniforme refleja nuestro compromiso constante por mejorar la experiencia tanto de nuestros pasajeros como de nuestra tripulación, cuidando cada detalle. La recepción de nuestros equipos ha sido muy positiva, ya que el diseño se construyó escuchando sus necesidades. Los pasajeros también han reaccionado favorablemente, destacando la imagen moderna y cercana que proyecta la aerolínea”, señaló Carmen Gloria Serrat, directora comercial de SKY Airline.

El diseño del nuevo uniforme se inspira en los colores y la identidad visual de SKY, con líneas limpias y elementos que permiten libertad de movimiento, alineados con una estética moderna y urbana. La incorporación de zapatillas no solo responde a una tendencia global, sino también a una necesidad práctica, considerando la dinámica de trabajo de la tripulación, que suele pasar mucho tiempo de pie o caminar largos trayectos en los diferentes aeropuertos en los que la aerolínea tiene presencia.

Así como hace 10 años SKY buscó “darle la vuelta” al modelo de aerolínea tradicional, transformándose en una low cost; en esta ocasión, también ha decidido ir un paso más allá del acostumbrado uniforme de vuelo, convirtiéndose en la primera línea aérea en incorporar zapatillas como un sello oficial distintivo de estilo y comodidad.

Sobre SKY Airline

SKY es una aerolínea chilena de bajo costo con 24 años de historia, presencia en ocho países de América y operaciones en Chile y Perú. Desde su primer vuelo en 2001, ha transportado a más de 70 millones de pasajeros a lo largo de su trayectoria.

Actualmente, cuenta con una flota 100% compuesta por aviones Airbus A320neo y A321neo, siendo la única aerolínea del continente con esta tecnología, lo que le ha permitido reducir en más de 60% sus emisiones por asiento.

SKY fue reconocida en 2024 por SKYTRAX como la Mejor Aerolínea Low Cost de Sudamérica por cuarta vez, y por CH-Aviation como la segunda flota más joven de la región. Además, recibió el Premio Nacional de Satisfacción del Cliente en Chile (2023) y ha sido destacada como una de las empresas con mejor clima laboral según Buk y FirstJob.

En 2025, SKY Plus, su programa de fidelización, superó el millón de socios. Ese mismo año, la aerolínea fortaleció su conectividad con alianzas internacionales junto a KLM, Air France, TAP, Aerolíneas Argentinas y Air Europa, además de inaugurar su Centro de Entrenamiento de Aeronáutica Civil (CEAC) en Chile.