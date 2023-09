Sonido de Libertad: llega a Perú la película inspirada en hechos reales que aborda la trata de personas

La película, que cuenta la historia de vida de un agente federal que rescata niños de la trata de personas, ya está disponible en la cartelera peruana. Te contamos detalles del filme.

La película Sound of Freedom, en español Sonido de Libertad, se estrenó el pasado 31 de agosto en el Perú y ya está disponible en todas las salas de cine. Con la dirección de Alejandro Monteverde (reconocido por Little Boy), la producción de Eduardo Verástegui y el papel protagónico de Jim Caviezel (reconocido por La Pasión de Cristo), la cinta aborda la trata y tráfico de niños, un problema crítico que necesita ser abordado globalmente.

Desde su lanzamiento en los Estados Unidos, Sonido de Libertad ha ganado elogios por su enfoque valiente y su impactante representación de los horrores de la trata de niños. La película narra una historia basada en hechos reales: la vida de un agente federal que renunció a su trabajo y dedicó su vida a rescatar niños de todo el mundo de la trata de personas.

Mira el tráiler de Sonido de Libertad aquí:

Eduardo Verástegui, productor comprometido con contar historias significativas a través del cine, ha unido fuerzas con Jim Caviezel, un actor conocido por sus papeles intensos y emotivos, y Alejandro Monteverde, un director con un don para tejer narrativas conmovedoras y con propósito social, para llevar esta historia a la pantalla grande.

"Esta es la segunda película más importante que he hecho después de La Pasión de Cristo", aseguró el acto Jim Caviezel. Es que la cinta viene de ser el 1er lugar en taquilla en su mes de estreno, convirtiéndose en la película independiente producida por latinos más taquillera de todos los tiempos.

La película es distribuida a nivel internacional por Angel Studios, una empresa dedicada a llevar contenido inspirador a audiencias globales que muestra su compromiso de usar el cine como una herramienta poderosa para crear conciencia y promover el cambio. Se espera que la película genere un diálogo significativo sobre la problemática y que inspire a la acción.

“Sonido de Libertad está filmada de manera respetuosa e impactante, basada en eventos reales de héroes encubiertos que traen esperanza a muchos", dijo Neal Harmon, CEO de Angel Studios. Además, añadió que la película “…mantendrá a la audiencia al borde de sus asientos con suspenso y nos animará a todos a tomar medidas".

Para esta película, Angel Studios habilitó una opción donde los fanáticos pueden "Comprar por adelantado", adquiriendo boletos de cine de Sonido de Libertad para que otras personas puedan verla de forma gratuita. Encuentra los detalles sobre cómo “Comprar por adelantado” aquí.

¿De qué trata la película Sonido de Libertad?

Sonido de Libertad está basada en una increíble historia real. Después de rescatar a un niño de unos despiadados traficantes, un agente federal descubre que la hermana del pequeño aún está cautiva y decide emprender una peligrosa misión para salvarla. Con el tiempo agotándose, renuncia a su trabajo y se adentra en la selva colombiana, arriesgando su vida para liberarla de un destino peor que la muerte.

¿Quiénes actúan en Sonido de Libertad?

Sonido de Libertad está dirigida por Alejandro Monteverde (Little Boy, Bella), ha sido escrita por Alejandro Monteverde (ganador del Festival de Toronto; reconocido por películas como Bella y Little Boy) y Rod Barr, y producida por Eduardo Verástegui.

El filme está protagonizado por Jim Caviezel (La Pasión de Cristo, Frequency, Deja Vu) y cuenta con la participación de Bill Camp (12 años de esclavitud, Joker), José Zúñiga (Twilight, American Crime Story) y la ganadora del premio Oscar de la Academia, Mira Sorvino (The Final Cut, Psych, After ever happy). Conoce más de Sonido de Libertad aquí.