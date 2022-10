SUV más vendidas: Conoce la Jetour X70 con sistema bicombustible GLP y el nuevo modelo X70 PLUS

Desde su lanzamiento, en marzo de 2021, la marca ha vendido alrededor de 1,500 unidades a nivel nacional, posicionándose en el Top 20 de las SUV más vendidas del mercado peruano. | Fuente: Altos Andes

La Jetour X70 se ha convertido en una de las SUV preferidas por los peruanos debido a su diseño, espacio interior, equipamiento, tecnología y seguridad.

La marca Jetour, perteneciente a la división premium del reconocido fabricante Chery Holding, ingresó al mercado peruano con una propuesta enfocada en el segmento de las SUV. Sus modelos se caracterizan por su diseño deportivo, lo último en tecnología y una propuesta que combina una excelente relación precio-calidad.

Desde su lanzamiento, en marzo de 2021, la marca ha vendido alrededor de 1,500 unidades a nivel nacional, posicionándose así en el Top 20 de las SUV más vendidas del mercado peruano. En ese contexto, se anunció la Jetour X70 con sistema GLP y la llegada de la Jetour X70 Plus, un nuevo modelo que busca mejorar la experiencia de los usuarios a través de un diseño más sofisticado con nuevas opciones de motorización y mejor equipamiento. Cabe resaltar que Jetour es representada en Perú por Altos Andes, una empresa del reconocido Grupo Euromotors.

SUV Jetour X70 ahora disponible con sistema GLP

El precio de la Jetour X70, en su nueva versión "Confort" va desde los US$ 17.990 y solo por la etapa de lanzamiento incluye la instalación de GLP totalmente gratis y con garantía de la marca.

Este modelo sobresale por su amplio espacio de 3 filas y motor ACTECO de 1.5 litros turbocargado que emite una potencia de 145 HP y 21 kg.m de torque. Este motor puede ir asociado a una caja mecánica de cinco velocidades o a una automática de ocho velocidades.

Al adquirir la Jetour X70 con GLP en la Red de Concesionarios Autorizados de Altos Andes se podrá mantener la garantía de 4 años o 100.000 kilómetros. Además, sus talleres están equipados con la tecnología necesaria para que la conversión a GLP sea segura y certificada.

Características de la nueva SUV Jetour X70 PLUS

La nueva Jetour X70 Plus cuenta con 3 filas para siete pasajeros y asientos ergonómicos. Si quieres conocer más sobre su diseño y seguridad, aquí te contamos cuatro puntos principales de esta nueva SUV:

1) Diseño exterior con parrilla elegante y luces LED

Este modelo destaca por tener un aspecto más imponente y personalizado. En ese sentido, lo primero que salta a la vista es su enorme parrilla delantera cromada que le da un aspecto elegante y combina con los faros principales y un sistema de luces diurnas (DRL) LED.

Por los laterales se pueden apreciar inserciones de cromo en los marcos de las ventanas y en la parte inferior, un detalle que resalta con sus aros de 20". Además, las marcadas y fluidas líneas que recorren la carrocería le dan un aire deportivo.

En la parte posterior, sobresale el diseño de los faros, los cuales se unen a través de una franja con 331 perlas de luz LED. Asimismo, la maletera ha experimentado un rediseño: el logo ya no va a lo largo del portón, sino sobre una moldura de color negro.

2) Diseño interior con luz de bienvenida y doble pantalla central

Lo primero que se notará al abrir las puertas de la Jetour X70 Plus es la luz de bienvenida que se proyecta desde los espejos retrovisores al piso, un detalle que hace que el recibimiento sea más que especial e impactante.

En la cabina interior, uno de los elementos que más llama la atención es la doble pantalla central (cada una de 10.25") que se unen entre sí. Su panel de instrumentos es totalmente digital: la pantalla al frente del conductor muestra información sobre el vehículo y la conducción, mientras que la que se ubica al centro del tablero está destinada al entretenimiento.

3) Entretenimiento, cargador inalámbrico y equipamiento

Su sistema de entretenimiento destaca por ser intuitivo, por su conexión Bluetooth y la compatibilidad con Mirror Link. Desde la pantalla también se puede ajustar el ángulo de apertura de la maletera eléctrica. La consola central incluye un cargador inalámbrico para smartphones y cuatro puertos USB (dos delanteros y dos posteriores) para que todos estén conectados.

Otros equipamientos a destacar en la X70 Plus incluyen sunroof panorámico, control de aire acondicionado eléctrico y digital, Smart key (botón de encendido), sistema de apertura y bloqueo de puertas inteligente (keyless), control de velocidad crucero, tapiz de cuero automotriz PVC en asientos, entre otros.

4) Seguridad, asistentes a la conducción y cámaras

Esta SUV cuenta con los principales elementos de seguridad pasiva: cuatro airbags, cinturones de tres puntos para todas las posiciones, anclajes ISOFIX y una carrocería con zona de deformación programable. Además, tiene control de estabilidad y tracción, frenos ABS + EBD, sistema de asistencia de frenado (BAS), sistema de prevención antivuelco (ARP), entre otros.

La Jetour X70 Plus también tiene una serie de asistentes que hacen que la conducción sea mucho más confortable y segura, por ejemplo, tiene el Sistema de Aviso de Salida de Carril (LDWS), el de Aviso de Punto Ciego (BSD), el Freno de Estacionamiento Eléctrico (EPB), la alerta de recordatorio de mantenimiento, entre otros.

A todas estas innovaciones se le suman una cámara con sensores de retroceso, cámara de asistencia al giro (ayuda periférica), así como una cámara panorámica de 360° de alta definición y la función de grabación de manejo.

Especificaciones y precios de la Jetour X70 Plus

La Jetour X70 Plus llega al Perú con dos opciones de motorización. La primera lleva un motor ACTECO de 1,5 litros MPFI (Inyección multipunto) turbocargado que produce 145 HP y 21 kg.m de torque. Este bloque puede ir ligado a una caja mecánica de seis velocidades o a una automática de doble embrague de seis relaciones.

También se encuentra disponible una versión con motor ACTECO de 1,6 litros turbo de inyección directa que entrega una potencia de 188 HP y 28 kg.m de torque. Esta opción va asociada únicamente a una caja automática de doble embrague de siete velocidades. En todas las versiones, la tracción es en las ruedas delanteras.

La nueva Jetour X70 Plus ya se encuentra disponible en toda la Red de Concesionarios oficiales de la marca a nivel nacional con 18 puntos distribuidos en Lima y Provincias. Los precios por lanzamiento van desde los US$ 24.990 hasta los US$ 28.990 en su versión más equipada y cuenta con una garantía de 5 años o 150.000 kilómetros.