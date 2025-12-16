Tamizaje neonatal: la prueba que puede cambiar la vida de tu bebé desde el primer día

Criocord ofrece el tamizaje neonatal como una herramienta de prevención temprana para identificar condiciones graves antes de que aparezcan los síntomas.

Hay decisiones que parecen pequeñas, pero lo cambian todo. En los primeros días de vida de un bebé, una sola prueba puede marcar la diferencia entre detectar a tiempo una enfermedad silenciosa o descubrirla cuando ya es demasiado tarde. El tamizaje neonatal ampliado y PLUS es esa oportunidad única de actuar antes de que aparezcan los síntomas.

Una oportunidad única de salvar vidas

El tamizaje neonatal no es simplemente un procedimiento adicional, es una oportunidad única y decisiva para el futuro del bebé. Con esta prueba, se pueden detectar condiciones críticas que requieren tratamiento inmediato, evitando posibles daños neurológicos, salvar vidas y prevenir enfermedades metabólicas graves.

¿Por qué el tamizaje neonatal es una decisión que cambia vidas?

El tamizaje ofrece múltiples beneficios, todos enfocados en la prevención y la mejora de la salud a largo plazo del bebé:

Evita daño neurológico irreversible.

Detecta condiciones graves que requieren tratamiento inmediato.

Prevé fallas metabólicas y otros problemas de salud.

Permite intervenciones tempranas que pueden cambiar el destino del niño.

Es crucial recordar que este tamizaje solo puede realizarse en una ventana corta e irrepetible. No es una decisión que se pueda tomar a la ligera: los primeros días de vida del bebé son vitales.

¿Qué detecta el tamizaje neonatal ampliado y PLUS?

Tamizaje ampliado : Detecta más de 70 enfermedades, incluyendo hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, galactosemia y otras condiciones metabólicas graves que, si no se detectan temprano, pueden causar daño irreversible.





: Detecta más de 70 enfermedades, incluyendo hipotiroidismo congénito, fibrosis quística, galactosemia y otras condiciones metabólicas graves que, si no se detectan temprano, pueden causar daño irreversible. Tamizaje PLUS: Amplía la cobertura a más de 100 enfermedades, añadiendo patologías raras y devastadoras como la enfermedad de Krabbe, síndrome de Zellweger y otras condiciones neurodegenerativas.

La intervención temprana puede evitar complicaciones graves

El tamizaje neonatal permite la detección antes de que los síntomas se manifiesten, evitando complicaciones severas como hospitalizaciones en UCI, daño pulmonar, pérdida visual, o incluso la muerte súbita. Cuanto antes se detecten estos problemas, más efectivas serán las intervenciones médicas.

Lo que ofrece Criocord



Criocord se compromete a ofrecer un tamizaje neonatal seguro, clínicamente validado y con un seguimiento personalizado para cada bebé. A través de tecnología de punta y un proceso de acompañamiento continuo, los resultados del tamizaje estarán disponibles en solo 30 días. Además, puedes realizar la prueba desde la comodidad de tu hogar gracias al servicio de toma a domicilio.

¿Por qué elegir Criocord?

Cobertura completa y avanzada , más allá de lo que ofrece el sistema público.

, más allá de lo que ofrece el sistema público. Prueba confirmatoria sin costo adicional.

Resultados disponibles en 30 días.

Acompañamiento personalizado durante todo el proceso.

Criocord hace posible que tomes la decisión más importante para la salud y el bienestar de tu bebé, proporcionándote la tranquilidad de saber que estás tomando todas las medidas necesarias para un futuro saludable.

Agenda tu tamizaje hoy



¡No dejes pasar la oportunidad de cuidar a tu bebé desde el primer día! Para más información o para agendar tu prueba, visita Criocord o contáctanos al +51 972 558 851.