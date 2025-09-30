Tinbet renueva su plataforma digital: más mercados, más beneficios y una experiencia 100 % intuitiva

La casa de apuestas deportivas y casino online de capital peruano presenta una plataforma totalmente renovada: más mercados, funciones exclusivas y una experiencia digital pensada para el jugador local.

Este 29 de septiembre, Tinbet.pe dará un gran salto en innovación: la casa de apuestas deportivas y casino online de capital peruano presentará la renovación total de su plataforma digital, diseñada para ser más intuitiva, visual y con mayor variedad de mercados.

La actualización viene acompañada de beneficios exclusivos para sus jugadores, entre ellos:

Pago anticipado para asegurar ganancias antes del final de un partido.

para asegurar ganancias antes del final de un partido. Best Builder , que permite crear apuestas personalizadas.

, que permite crear apuestas personalizadas. Súper cuotas en eventos seleccionados.

en eventos seleccionados. Jugadas combinadas en distintos deportes , maximizando la emoción.

, maximizando la emoción. Retiros y recargas instantáneos, optimizando la experiencia financiera.



“La gran diferencia de Tinbet es que somos una marca peruana, con ADN local, que entiende de cerca los hábitos y preferencias del apostador en la región. A diferencia de otros operadores internacionales, nuestro enfoque es ofrecer una propuesta personalizada, adaptada y en constante evolución. Además, nuestra estrategia es omnicanal: mientras muchas empresas compiten solo en el entorno digital, nosotros combinamos la fortaleza de una red física autorizada en todo el Perú y, muy pronto, una nueva plataforma online que unirá cercanía, rapidez y confianza. Esta integración nos permite ofrecer algo único: que el cliente viva la misma experiencia de seguridad y servicio tanto en un local físico como desde la comodidad de su casa”, señala Gabriel Alvaro Raymundo, gerente de Operaciones de Tinbet.

Una campaña de intriga con sabor peruano

Previo al lanzamiento, Tinbet.pe llevó a cabo una campaña de expectativa mostrando “inestabilidades” en el sistema, anticipando que se venía un gran cambio. La estrategia estuvo reforzada por sus embajadores de marca, con el ex seleccionado Andrés “El Cóndor” Mendoza como protagonista de un divertido video acompañado por los periodistas Silvio Valencia, Rodri y la influencer Majo Calderón.

Embajadores Tinbet: Andrés ‘El Cóndor’ Mendoza, periodistas deportivos y creadores de contenido sumaron intriga al lanzamiento. | Fuente: Tinbet

Más que digital: la experiencia en sus salas físicas

Además del canal online, Tinbet es una empresa de capital peruano con fuerte presencia en el retail, contando con casi 800 locales físicos en todo el país. El plan de crecimiento proyecta superar las 1000 salas al 2026, consolidándose como una de las marcas líderes del sector.

Con casi 800 locales en el Perú, Tinbet combina lo mejor del canal físico con su renovada propuesta digital. | Fuente: Tinbet

En cada sala, la experiencia del cliente es la prioridad: asientos tipo butaca, piso de gras sintético, atención personalizada con bebidas y piqueos, replicando la comodidad de un casino tradicional. Esta propuesta de valor busca diferenciar a Tinbet en un mercado altamente competitivo, apostando siempre por brindar experiencias únicas y cercanas al jugador.

Tinbet, una marca en crecimiento

Con esta renovación de su plataforma digital, Tinbet reafirma su compromiso de seguir innovando y ofreciendo lo mejor tanto en apuestas deportivas como en casino online, sin perder su esencia de marca peruana que conecta con miles de jugadores en todo el país.

¿Cuándo llegará la nueva plataforma de Tinbet?

Tinbet actualizará su plataforma desde este martes 29 de septiembre y se restablecerá el jueves 02 de octubre. Por medio de sus redes sociales, la casa de apuestas ha comunicado que su plataforma Tinbet.pe estará entre 2 y 3 días en una fase de mantenimiento. Sin embargo, sus salas físicas seguirán operando de manera regular.

Tinbet se renovará con nuevos bonos de bienvenida, mayores mercados para jugar, pago anticipado, una plataforma de recargas y pagos al instante, además de más bonos y promociones para todos los jugadores que busquen la mejor opción de plataforma de apuestas deportivas.

