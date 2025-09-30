Toyota presenta Garantía Toyota10: hasta 10 años de confianza y tranquilidad

El nuevo programa Toyota10 ofrece una garantía complementaria de hasta 10 años o 200,000 km, que se activa al concluir la garantía comercial y mantiene la tranquilidad de los clientes por más tiempo. Descubre todos los detalles en la siguiente nota.

Toyota, líder mundial y en el Perú por su calidad e innovación, da un nuevo paso para fortalecer la confianza de sus clientes: presenta la Garantía Toyota10, una extensión de cobertura de hasta 10 años o 200,000 km (lo que ocurra primero).

Este beneficio se activa al finalizar la garantía comercial, siempre que los propietarios realicen sus mantenimientos periódicos en la red de concesionarios autorizados Toyota a nivel nacional.

¿Qué beneficios ofrece la Garantía Toyota10?

Extiende la cobertura hasta por 10 años o 200,000 km , después de concluida la garantía comercial.

, después de concluida la garantía comercial. Requiere cumplir con los mantenimientos preventivos en los concesionarios autorizados Toyota , asegurando servicio especializado y repuestos originales.

, asegurando servicio especializado y repuestos originales. Está disponible para vehículos distribuidos por Toyota del Perú y vendidos desde el 1 de abril de 2020 en adelante.

en adelante. El beneficio está asociado al auto, por lo que puede traspasarse a un nuevo propietario en caso de reventa.

Al estar asociada directamente al auto, la garantía se mantiene vigente incluso cuando el vehículo cambia de propietario. | Fuente: TOYOTA

Más detalles sobre Toyota10

La activación de este beneficio no tiene costo adicional. Asimismo, este respaldo cubre la reparación y/o reemplazo de componentes originales por fallas de fabricación o ensamble, garantizando la seguridad y durabilidad de cada vehículo.

Además, al estar asociada directamente al auto, la garantía se mantiene vigente incluso cuando el vehículo cambia de propietario.

Un respaldo que va más allá

Con TOYOTA 10, la confianza de los clientes se extiende tanto como la vida de sus vehículos: hasta 10 años o 200,000 km de seguridad y tranquilidad. Es una manera de reafirmar que, cuando eliges un Toyota, eliges mucho más que un auto: eliges confianza. Porque solo en quien confías, puede darte la garantía de estar tranquilo. Descubre toda la información en 👉 www.toyotaperu.com.pe/garantia-10