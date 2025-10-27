Tu ADN puede ayudarte a prevenir enfermedades: conoce la prueba genética ADNTRO en Perú

Cada año, miles de peruanos conviven con enfermedades crónicas sin saberlo. Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2020), el 21,7 % de personas de 15 años o más presenta hipertensión arterial y el 4,5 % tiene diabetes diagnosticada. Estas condiciones avanzan en silencio y muchas veces son detectadas cuando ya han generado complicaciones serias.
La buena noticia es que hoy existen herramientas científicas que permiten anticiparse. Con ADNTRO, una prueba genética de vanguardia disponible en Perú gracias al Instituto de Medicina Genética, es posible conocer tu predisposición a más de 200 condiciones de salud con solo una muestra de saliva.
¿Qué información revela ADNTRO?
Imagina recibir una alerta temprana sobre tu salud directamente de tu ADN. Por ejemplo, descubrir que tienes predisposición al colesterol alto y decidir ajustar tu dieta antes de que aparezca un problema real. O conocer que eres intolerante a la lactosa y evitar así años de malestar sin diagnóstico.
Eso hace ADNTRO: traduce la ciencia en información clara que puedes aplicar en tu vida cotidiana. La prueba analiza más de 700 000 variantes genéticas y organiza los resultados en cinco grandes áreas:
- Salud y prevención: diferentes tipos de cáncer como mama, páncreas, próstata; enfermedades degenerativas como Alzheimer, Parkinson, epilepsia, y otras como infarto agudo de miocardio, diabetes 1 y 2, etc.
- Nutrición personalizada: sensibilidad al gluten, metabolismo de cafeína y alcohol, deficiencia de vitaminas como D o B12.
- Deporte y bienestar: predisposición a lesiones, resistencia física y capacidad de recuperación.
- Personalidad y estilo de vida: factores asociados al sueño, adicciones o respuesta al estrés.
- Orígenes ancestrales: composición étnica y linaje familiar (ADN mitocondrial y cromosoma Y en hombres).
Con ADNTRO todo es más sencillo, solo sigue estos pasos:
- Contacta con los asesores del Instituto de Medicina Genética para coordinar la entrega del kit en tu domicilio o agendar una toma asistida.
- Recolecta tu muestra de saliva siguiendo las indicaciones.
- Entrega tu muestra para ser enviada a laboratorios en Dinamarca, donde se procesa con tecnología de secuenciación avanzada.
- Recibe tus resultados digitales en una plataforma interactiva, clara y actualizable con cada avance científico.
Privacidad y respaldo científico
Tus datos están protegidos bajo normativas internacionales de confidencialidad (GDPR). No se venden ni comparten sin tu consentimiento, y puedes descargarlos o eliminarlos cuando lo desees. Además, el sistema se actualiza con las últimas investigaciones, lo que asegura un perfil genético vigente a lo largo del tiempo.
Tu ADN, tu mejor aliado para cuidar tu salud
Conocer tu predisposición genética no es solo información: es la oportunidad de actuar a tiempo y tomar decisiones que pueden cambiar tu futuro y el de tu familia.
