Únete a FLAMGP, regístrate y gana S/ 336, además disfruta de beneficios diarios

En los últimos años, las criptomonedas y los servicios digitales basados en blockchain han empezado a ofrecer nuevas formas de generar ingresos. Uno de estos mecanismos es la minería digital, un proceso en el que se utiliza poder de cómputo para validar operaciones y obtener recompensas. Sin embargo, para muchas personas, este tipo de actividades suele ser complejo debido a la necesidad de equipos especializados, altos consumos eléctricos o conocimientos técnicos avanzados.

Ante este escenario, la minería en la nube se ha convertido en una alternativa más accesible. Este modelo permite que los usuarios contraten poder de cómputo sin instalar hardware en casa, mientras una plataforma externa gestiona todo el proceso.

FLAMGP es una de las empresas que impulsa este tipo de servicio, integrando tecnología en la nube, inteligencia artificial y ahora también el uso de XRP como activo para adquirir estos contratos.

¿Qué ofrece FLAMGP?

FLAMGP es una plataforma que combina computación en la nube e inteligencia artificial para permitir a sus usuarios acceder a contratos de poder de cómputo destinados a la minería de Bitcoin. A diferencia de los métodos tradicionales, no se necesita adquirir máquinas, instalar software ni asumir costos eléctricos: todo se gestiona desde su aplicación o versión web.

Minería con XRP: sin hardware y sin esperas

Durante mucho tiempo, el hecho de que XRP no sea una criptomoneda “minable” ha sido un inconveniente para los inversionistas. Aunque XRP ha avanzado significativamente en pagos transfronterizos y se ha convertido en una de las favoritas entre instituciones, la pregunta de cómo obtener ingresos estables sin depender del trading ni de la volatilidad del mercado ha sido un gran desafío para sus tenedores.

Ahora, FLAMGP está cambiando esta situación. Una de las novedades es que la plataforma ha incorporado XRP como activo de depósito y de liquidación de contratos, En otras palabras, lo que antes solo estaba disponible como fuente de ingresos diarios para los usuarios de Bitcoin, ahora también está disponible para los holders de XRP.

En FLAMGP, los usuarios pueden usar XRP directamente para comprar un contrato de poder de cómputo para minería de Bitcoin (el sistema hace la conversión automáticamente). No se requieren máquinas, ni pagar electricidad, la plataforma administra los recursos de computación en la nube, y una vez firmado el contrato, las ganancias empiezan a generarse diariamente.

Esto marca la integración del primer modelo sostenible de computación con IA junto con XRP, abriendo una nueva línea de ingresos para los inversionistas que simplemente desean generar ingresos pasivos sin complicaciones.

Además, la plataforma ofrece un bono de S/ 336 para nuevos usuarios tras su registro, como parte de su política de bienvenida.

Cómo funciona el servicio

FLAMGP resume su proceso en cuatro pasos principales (Disponible ahora también en Estados Unidos):

1. Registro

Las personas interesadas pueden crear una cuenta en FLAMGP.com. La plataforma ofrece un bono de bienvenida de entre $ 15 y $ 100 y recompensas de $ 0.60 por iniciar sesión diariamente.

2. Depósito en XRP

Dentro del panel, se puede seleccionar la opción de depósito en XRP. El sistema genera una dirección de billetera única para transferir fondos desde billeteras o exchanges compatibles.

3. Selección del contrato

La plataforma presenta distintos planes de poder de cómputo, con duraciones y montos variables. Tras elegir el plan, el contrato se activa de inmediato.

4. Recepción de ingresos diarios

Las recompensas se acreditan automáticamente al saldo del usuario durante el periodo del contrato. Los retiros pueden realizarse una vez alcanzados los $ 100, el monto mínimo establecido por la plataforma.

Transacciones rápidas y tarifas muy bajas

Los pagos se procesan en segundos y con costos inferiores a un centavo, lo que los hace ideales para pagos frecuentes de minería.

Rompe la limitación de ser un activo “no minable”

El servicio de computación de FLAMGP abre una nueva etapa para los tenedores de XRP, permitiéndoles por primera vez transformar sus activos en flujo de ingresos diario.

Totalmente móvil

No necesitas instalar hardware ni software. Todo se controla tan fácil como una app bancaria.

Transparente, seguro y diseñado para el mercado estadounidense

La experiencia de minería ofrecida por FLAMGP cumple con altos estándares de seguridad y gestión de riesgos:

Separación de billeteras frías y calientes con múltiples capas de protección

Transparencia en el uso del poder de cómputo y seguimiento diario de ingresos

Soporte para múltiples monedas como BTC, XRP, ETH, LTC, BCH y USDT

Hacer minería tan simple como usar la banca por internet

Seguridad y transparencia

FLAMGP asegura contar con separación entre billeteras frías y calientes, seguimiento diario de ingresos y soporte para múltiples criptomonedas como BTC, ETH, LTC, BCH y USDT.

Un representante de la empresa señala que el objetivo es que “que la minería en la nube sea tan fácil como la banca móvil para los usuarios de XRP, ya sea que vivan en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Deben poder revisar y gestionar sus ingresos en todo momento”.

Mientras XRP continúa ganando terreno en los pagos transfronterizos globales, el servicio de computación con IA de FLAMGP está llevando a los mineros móviles hacia una nueva era de minería ligera, flexible y conveniente.

Las personas que deseen conocer más detalles sobre la plataforma y sus servicios pueden revisar la información en:

