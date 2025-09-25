USAT se posiciona como la universidad número uno de la región Lambayeque, según el ranking nacional de Sunedu

El ranking nacional reconoce el compromiso de la USAT con la calidad, la innovación y la formación integral de sus estudiantes.

La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) ha sido reconocida como la primera universidad de la región Lambayeque, de acuerdo con el Ranking Universitario del IV Informe Bienal 2021-2022 elaborado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

El estudio, publicado el 23 de septiembre de 2025, ubica a la USAT en el puesto 16 a nivel nacional entre universidades privadas, consolidándola además como una de las instituciones mejor posicionadas del norte del país.

Liderazgo académico en Lambayeque y el norte del Perú

Este resultado confirma el liderazgo de la USAT en el ámbito académico y regional, superando a otras universidades lambayecanas que aparecen en posiciones posteriores. Para la comunidad ‘usatina’, este logro es también un reflejo del esfuerzo conjunto por mantener altos estándares de enseñanza, investigación y compromiso social.

¿Qué mide el ranking de Sunedu?

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) explicó que el objetivo del informe es brindar una visión ordenada y transparente de la realidad universitaria, a partir de un análisis descriptivo de indicadores y tendencias.

Para la elaboración del ranking empleó información administrativa remitida por las propias universidades, así como datos provenientes de entidades públicas y de portales institucionales, tanto gubernamentales como privados.

Compromiso con la excelencia y la innovación

Para la USAT, este reconocimiento refuerza su misión de ofrecer una formación integral a los estudiantes, con políticas académicas orientadas a la excelencia y la competitividad nacional.

De esta manera, la universidad reafirma su condición de referente educativo en Lambayeque y consolida su papel como una institución que responde con calidad, innovación y visión de futuro a los desafíos de la educación superior en el Perú.

Puedes ver el informe completo de la Sunedu aquí.