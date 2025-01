¡Viaja sola! Atrévete a vivir esta experiencia con Gyumar Viajes

¿Sabías que cada vez más mujeres mayores de 45 años eligen viajar solas? Gyumar Viajes ofrece experiencias únicas que combinan seguridad, aventura y empoderamiento femenino, con un enfoque especial en promover la equidad laboral.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gyumar Viajes sabe que viajar no solo es una forma de descubrir nuevos destinos, sino también una poderosa herramienta para el autoconocimiento y el empoderamiento. Con más de 15 años en el mercado peruano, la empresa ha sido testigo de cómo las mujeres mayores de 45 años se han atrevido a romper barreras y embarcarse en nuevas aventuras, muchas veces por primera vez de manera independiente.

¿Por qué cada vez más mujeres prefieren viajar solas?

1. Libertad y autonomía

Viajar sola permite a las mujeres tomar decisiones sin la influencia de otras personas, lo que les da una sensación de independencia y control total sobre su itinerario.

2. Seguridad y compañía femenina

Gyumar asegura la seguridad en todo momento. Sus grupos están formados principalmente por mujeres, lo que fomenta un ambiente de confianza y apoyo mutuo. Esto permite a cada viajera disfrutar de la experiencia con la tranquilidad de saber que está en buenas manos.

3. Oportunidad de crecimiento personal

Viajar sola ofrece la posibilidad de descubrir nuevas pasiones, superar miedos y expandir horizontes. Las mujeres que viajan solas con Gyumar, a menudo regresan con una nueva perspectiva sobre la vida y una mayor confianza en sí mismas.

Cada vez más mujeres se animan a experimentar la aventura de viajar solas. | Fuente: Gyumar Viajes

Un compromiso con el empoderamiento de las mujeres

Más allá de diseñar viajes para mujeres, Gyumar indica que es una de las pocas empresas del sector turismo que promueve el empoderamiento femenino dentro de su propia estructura. El 60 % de su equipo está formado por mujeres en puestos clave, lo que fortalece su misión de inclusión y equidad. Su compromiso con las mujeres se extiende a todos los aspectos de la operación, creando un ambiente que fomenta el liderazgo, la igualdad y la innovación.

Testimonios que inspiran

Mujeres como Susana Egúsquiza, quien viajó sola en grupo a la India para conocer el Taj Mahal, son el reflejo de la transformación que se vive gracias a Gyumar. “Siempre había querido conocer el Taj Mahal, pero no me atrevía a viajar sola. Con Gyumar encontré no solo un grupo que me acogió, sino también la seguridad de saber que estaba en buenas manos. Ese viaje cambió mi vida”, comenta Susana.

Cada vez más mujeres se animan a experimentar la aventura de viajar solas. | Fuente: Gyumar Viajes

Destinos que transforman vidas

Desde la serenidad de los templos de Japón hasta la majestuosidad del Taj Mahal en India, pasando por las maravillas naturales de Europa y las playas paradisíacas del Caribe, Gyumar ofrece una amplia variedad de destinos diseñados especialmente para mujeres que buscan no solo conocer el mundo, sino también empoderarse y conectar con otras personas en el camino.

Tu próxima aventura te espera

¿Estás lista para iniciar tu viaje transformador con Gyumar? Conoce sus destinos y promociones especiales. Además, puedes pagar tu viaje en hasta 6 cuotas sin intereses. Visita su sitio web www.gyumar.com o contáctalos por WhatsApp al 994838860.

¡Inicia tu próxima aventura hoy mismo con Gyumar Viajes!