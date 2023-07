Pase Anual Volaris: El placer de viajar por todo un año y sin límites

¿Qué destinos elegirías si tuvieras vuelos ilimitados por un año? La aerolínea Volaris acaba de anunciar su nuevo pase anual que te permitirá conocer lugares increíbles. En esta nota te contaremos todo lo que debes saber sobre el All you can fly.

¿Sueñas con tener vacaciones sin límites? Si planeas viajar con mucha frecuencia, la aerolínea Volaris trae excelentes noticias para ti. La empresa de ultra bajo costo sacó a la venta su pase anual, un producto con el que premia la fidelidad de sus pasajeros con viajes a un súper precio. ¿Qué es el Pase Anual de Volaris? La compañía mexicana Volaris ha sorprendido recientemente con el anuncio de su propuesta All-you-can-fly. Se trata de la primera aerolínea en Latinoamérica en lanzar una suscripción de este estilo. A través de un precio accesible, ofrece una suscripción anual que te permitirá viajar a donde quieras, pagando solamente impuestos y/o cargos aplicables. Con solo $399.99 dólares en preventa, los viajeros podrán visitar las rutas directas que estén bajo la operación de la empresa en los 12 meses del año. Esta es una oferta atractiva para el público en general y especialmente tentadora para los profesionales que viajan de manera constante. “Además de revolucionar la forma de viajar, con el pase anual, buscamos atender a un segmento nuevo de viajes. Nómadas digitales, jubilados y personas que buscan nuevas opciones”, cuenta Holger Blankenstein, vicepresidente ejecutivo de Volaris. ¿Cómo iniciar con la aventura All-you-can-fly? El proceso para empezar a reservar los vuelos que desees es práctico, funcional y se realiza en cuestión de minutos. Sólo debes seguir estos cinco sencillos pasos: 1. Entrar a www.paseanual.volaris.com y adquirir el pase anual. 2. Iniciar sesión con la cuenta creada de Pase Anual Volaris. 3. Explorar y seleccionar el destino de tu preferencia junto con las fechas de viaje. 4. Pagar la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) y los impuestos asignados en la tarifa $0. 5. Vuelve a realizar los mismos pasos y disfruta tus viajes ilimitados por 12 meses. ¿Cuáles son los beneficios del Pase Anual? Además de alimentar la cultura viajera y el alma aventurera de todos sus consumidores, este lanzamiento ofrece tres principales ventajas para el público. 12 meses de vuelos sin límites en rutas nacionales e internacionales.

Poder volar hacia destinos directos dentro de México, Centroamérica y Sudamérica, según la cobertura de la aerolínea.

El boleto no tendrá costo, pero se deberá pagar TUA e impuestos. Esto es lo que debes saber del paquete Con la finalidad de que los clientes conviertan su tiempo libre en experiencias de viaje, el Pase Anual Volaris maneja los siguientes detalles: Los pasajeros podrán empezar a reservar sus vuelos del All-you-can-fly desde el 16 de agosto del 2023. Los asientos de sus destinos están sujetos a disponibilidad.

El tiempo de reserva dependerá del destino. Para rutas nacionales dentro de México, deberá ser 24 horas antes. Para rutas internacionales será con 3 días de anticipación.

Como cliente, podrás reservar en cualquier fecha del año, pero debes respetar las restricciones de reservación.

Se podrá reservar vuelos directos sin conexión. Estos incluyen solo un objeto personal.

El titular de la suscripción debe ser mayor de 18 años y el pase anual es intransferible.

Puntos solo aplican en República Mexicana

Los viajes reservados deberán ser cubiertos mediante tarjetas de crédito o débito.

La suscripción All-you-can-fly debe ser renovada pasando los 12 meses. En el caso de la cancelación de esta, no hay reembolso. Conoce más sobre los términos y condiciones de nuestra membresía aquí. Con esto, Volaris busca darle alas a sus clientes para que sigan volando sin excusas. A través de un único pago, podrán recorrer los destinos más fabulosos del Perú y del mundo. Para obtener mayor información sobre esta increíble suscripción y asegurar tu cupo para viajar sin límites, visita paseanual.volaris.com.