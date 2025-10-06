Visit USA Perú fortalece alianza con la Embajada de EE. UU. y amplía su proyección en turismo, educación y comercio

Servicios de asesoría, ferias internacionales y programas educativos marcan la nueva etapa de crecimiento de Visit USA Perú.

¿Quién no ha soñado con estudiar en una universidad de Estados Unidos, llevar a su familia de viaje a destinos icónicos o expandir un negocio hacia el mercado norteamericano? Para muchos peruanos, ese sueño puede sentirse lejano, pero cada vez hay más puentes que lo acercan a la realidad.

Con ese propósito, Visit USA Perú anunció el fortalecimiento de su alianza con la Embajada de los Estados Unidos en el Perú y la sección comercial U.S. Commercial Service, ampliando su proyección en turismo, educación, cultura y comercio.

Un puente entre Perú y Estados Unidos

Gracias a esta colaboración, Visit USA Perú se ha consolidado como la organización referente para conectar a viajeros, instituciones y empresas con el mercado norteamericano. Entre sus principales servicios destacan:

Asesoría para visas de viaje y estudios.

Participación en ferias oficiales promovidas por la Embajada de EE. UU.

promovidas por la Embajada de EE. UU. Promoción de destinos turísticos a través de campañas digitales y redes sociales.

Recientemente, la institución acompañó a la Asociación de Panaderos del Perú en la Feria IBEI 2025 en Las Vegas, dedicada a la panadería y pastelería, demostrando su capacidad para impulsar la internacionalización de sectores productivos y empresariales.

Educación, cultura y nuevas oportunidades

La labor de Visit USA Perú va más allá del turismo. En alianza con EducationUSA y la Beca Fulbright, impulsa el acceso de estudiantes peruanos a programas académicos en Estados Unidos. Asimismo, trabaja junto con el ICPNA en la promoción del idioma inglés, una herramienta esencial para el comercio y la competitividad global.

Aliado del turismo y el comercio

Visit USA Perú también se posiciona como un socio estratégico para agencias de viajes, aerolíneas, operadores mayoristas y oficinas de turismo, ofreciendo:

Planes de marketing digital.

Campañas promocionales y de posicionamiento.

Capacitaciones e información especializada.

Participación en ferias internacionales de turismo.

Marita Villalba, gerente general de Visit USA Perú, anunció que el próximo año la organización promocionará al Perú en Estados Unidos, reforzando el intercambio cultural, turístico y comercial entre ambos países.

Una invitación abierta

Visit USA Perú invita a los viajeros a descubrir la diversidad de Estados Unidos y a las empresas del sector a sumarse a esta plataforma que abre puertas en viajes, educación y negocios internacionales.

Pueden contactarse a través de: ventas@visitusaperu.org.pe, a los números 971 362 099 y 971 369 633. También ingresando a www.visitusaperu.org.pe.