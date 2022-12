Descubren edificio funerario romano y retratos de momias en Egipto | Fuente: Ministry of Tourism and Antiquities

La misión arqueológica de Egipto descubrió un enorme edificio funerario de las épocas ptolemaica y romana, así como nuevos modelos de retratos de momias y una estatua "rara" en la provincia de Al Fayum, al sur de El Cairo, informó este jueves el Ministerio de Antigüedades en un comunicado.



"El edificio descubierto es una enorme construcción al estilo de las casas funerarias, con un piso de piedras calizas coloreadas y decorado con azulejos intercambiables de colores", destacó el jefe del Departamento Central de Antigüedades Egipcias, Adel Okasha, en la nota.



Hallazgo de edificio funerario romano y retratos de momias en Egipto | Fuente: Ministry of Tourism and Antiquities

Okasha subrayó que, durante la décima temporada de excavaciones para la misión, los arqueólogos encontraron múltiples y variados artefactos históricos y retratos de momias, los conocidos como "retratos de Fayoum", lo que consideró como "el hallazgo arqueológico más importante durante la presente temporada".

Estos retratos son las pinturas naturalistas de rostros que en el periodo ptolemaico y romano (siglos I a.C. hasta siglo IV) se emplearon para cubrir momias, en lugar de las máscaras tradicionales de la cultura egipcia antigua.

Descubren edificio funerario romano y retratos de momias en Egipto | Fuente: Ministry of Tourism and Antiquities

Estos nuevos modelos descubiertos son los primeros que se han encontrado desde el último descubrimiento por el arqueólogo inglés Flinders Petrie hace más de 115 años, señaló el comunicado.



Por su parte, el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, Mustafa Waziri, aseguró que los excavadores egipcios encontraron "una rara estatua de terracota de la diosa Isis-Afrodita" en un entierro dentro de un ataúd de madera.



Hallazgo de edificio funerario romano y retratos de momias en Egipto | Fuente: Ministry of Tourism and Antiquities

Además, también se encontró un conjunto de registros hechos de papiro con inscripciones en escritura demótica y griega que muestran las condiciones sociales, económicas y religiosas de la región durante aquella época.

Variados hallazgos arqueológicos

La misión arqueológica egipcia comenzó el trabajo de excavación en el sitio de Yerza en la provincia de Fayum en 2016, donde ha descubierto variados hallazgos arqueológicos, tanto de piezas móviles como estructuras, que representan las características principales de este destacado lugar que refleja tanto el desarrollo arquitectónico desde el siglo III a.C. hasta finales del siglo III d.C.



Hallazgo de edificio funerario romano y retratos de momias en Egipto | Fuente: Ministry of Tourism and Antiquities

El pueblo de Yerza, conocido como Filadelfia en la época griega, se estableció en el siglo III a. C. como una población central dentro del proyecto de recuperación agrícola implementado por el rey Ptolomeo II.

(Con información de EFE)

Hallazgo de edificio funerario romano y retratos de momias en Egipto | Fuente: Ministry of Tourism and Antiquities

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor César Munayco, director ejecutivo de vigilancia en salud pública del CDC del ministerio de salud (Minsa), explicó que los virus de la gripe aviar pueden generar una pandemia. Dijo que hay dos tipos de virus: de baja y alta patogenicidad que atacan a aves, aves de corral y en algunos casos afecta a los humanos. El ser humano si se puede infectar, pero es muy raro. En EE.UU. se detectó un caso con fatiga, pero se pudo controlar, puede ocurrir, pero es raro, precisó el especialista. Además señaló que a los pelícanos se les encontró el virus de H5N1 por eso Senasa ha declarado alerta sanitaria, sin embargo no se ha encontrado identificación de H5N1 en las aves de corral, solo en los pelícanos. Advirtió que un ave muerta no debe ser manipulada por lo que recomendó no acercarse a las aves muertas, ni enfermas.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter Las cosas como son para leer sus columnas diarias.