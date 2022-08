Frisos de cuerpos cadavéricos, sapos y serpientes en Vichama revelan un "cambio climático" planetario hace 3 800 años

"Sapo humanizado” con los brazos extendidos sobre cabeza antropomorfa en Vichama | Fuente: Zona Arqueológica Caral

Los últimos hallazgos en el centro urbano de Vichama, zona arqueológica ubicada en la margen derecha del río Huaura, distrito de Végueta, provincia de Huaura, región Lima Provincias, reflejan el registro de un "cambio climático" planetario, destacó la arqueóloga Ruth Shady, directora de la Zona Arqueológica Caral.



Durante la conferencia magistral "Vichama, Ciudad Agropesquera de Végueta-Huaura: el Cambio Climático y su Registro en la Memoria del Colectivo Social hace 3800 años", Ruth Shady sostuvo que los trabajos arqueológicos iniciaron en el año 2007 con el apoyo de la población de la zona.

"En Vichama encontramos mucho de la tradición de Caral, pero también nuevos elementos culturales propios de ese periodo, que es del siguiente al de Caral, y que explican de una manera bastante didáctica lo que significó el cambio climático, porque nosotros no sabíamos por qué Caral entró en crisis y colapsó después de 1 000 años de gran prestigio. Entonces, hemos estado haciendo investigaciones con especialistas en cambio climático. Empezamos nosotros con nuestras propias hipótesis, trabajando excavaciones de más de 12, 15 y 20 metros en Caral en varios lugares y vimos estratigrafía que reflejaban cambios climáticos, se hizo la investigación y se publicó los primeros resultados en la revista Times", dijo.

Sin embargo, Ruth Shady resaltó que en Vichama se hallaron detalles más interesantes sobre esta época y de cómo esta población hizo un registro para no olvidar lo que el cambio climático significó para ellos.



"En el mismo tiempo del cambio climático y sus afectaciones, en Mesopotamia del norte, que es una de las civilizaciones tan antiguas como Caral, también tuvieron que abandonar los centros urbanos por falta de alimentos y por sequía. Es un cambio climático de características planetarias, no tiene que ver con (un fenómeno) El Niño o con una Niña, es un cambio climático a nivel mundial que ya se ha iniciado", afirmó.

Edificio público de Vichama | Fuente: Zona Arqueológica Caral

Cuerpos cadavéricos y sapo humanizado

Ruth Shady explicó que a lo largo de estos años se han ido recuperando diversos edificios públicos y edificios residenciales de élite en Vichama que corresponden al perido entre 1 800 a.C. a 1 500 a.C. del Formativo Temprano.

"Se fue comprendiendo que había una historia que reflejaba lo que ocurrió en el cambio climático. Se observan dos plazazs circulares. En un periodo temprano estuvo orientado hacia el norte, pero ya después con los cambios que se fueron dando, se orientaron hacia el este (...) hicieron nuevas plazas, enterraron edificios antiguos y lo orientaron hacia donde viene el agua. El agua viene desde el este, que baja por la cordillera", afirmó sobre un edificio principal en Vichama.



En esta zona se hallaron representaciones "impresionantes" de los efectos del cambio climático como frisos con figuras de adultos cadavéricos con los estómagos vacíos y los ojos cerrados. "En la parte superior están los más jóvenes en una danza ritual entre pescados. Vemos que están llegando a aprovechar el recurso marino, que si bien existe en el cambio climático no es de las características que tuvo en las condiciones habituales", aseguró.

La arqueóloga aclaró que una vez el cambio climático pasó y sus efectos fueron desapareciendo progresivamente, en Vichama se pudo observar cómo entierran el edificio anterior para que surja un nuevo centro ceremonial con un sapo con un rayo sobre su cabeza. Además, de un edificio principal que cambió su orientación hacia el este con cornisas que no estaban en Caral.

"Pueden apreciar un sapo humanizado, el sapo como ustedes saben en la mitología andina representa la llegada del agua, entonces ahí está el sapo y el rayo que le cae en la cabeza como un anuncio de la pronta llegada del agua", indicó.

Sapo humanizado en Vichama | Fuente: Zona Arqueológica Caral

Asimismo, Ruth Shady señaló que en edificio de depósitos de Vichama o sector K también aparece una serie de representaciones como en el edificio principal relacionados al cambio climático.

"Está el sapo sobre la cabeza de una persona que al parecer está muriéndose, como los muertos del edificio anterior, y está tratando de que sobreviva. Y en la parte de atrás es bien simbólica e interesante, porque se ven dos serpientes que vienen hacia el centro con sus cabezas, y la serpiente representa los ríos en la simbológía andina. Es como que los ríos ya van a llegar con cabezas de muertos hacia la cabeza central, que está con la boca abierta, esperando la llegada del agua", dijo.

Ruth Shady agregó que los primeros afectados por las escasez del agua fue la población de la selva y sierra que trataron de migrar hacia los lugares donde todavía se podía obtener alimentos como los recursos marinos.

"Imaginen ustedes lo que va a significar para el Perú, que es uno de los países más vulnerables, conforme vaya intensificándose este cambio climático global, sino tenemos desde ya acciones necesarias para mitigar sus efectos como es transformar el agua del océano Pacífico o utilizar la energía del sol hacia la sierra y selva", expresó.

Frisos de cuatro cabezas y dos serpientes en Vichama | Fuente: Andina

Equidad de género



Además, en el edificio de los depósitos también se descubrieron figuras de cabezas de mujeres e instrumentos musicales como flautas y silbatos de hueso.

"Se encontraron en Vichama estas estuatillas en arcilla no cocida como Caral mismo, donde se ven a dos autoridades sentadas, un hombre, la mujer, y la sacerdotisa al centro que está de pie. Siempre hubo equidad de de género. En el diseño del espacio construido de Caral se ve la dualidad con autoridades masculinas en la mitad alta y autoridades femeninas en la mitad baja. En Vichama se replica lo mismo. Las mujeres tenían el mismo derecho a ser autoridad", afirmó.

Finalmente, Ruth Shady precisó que se halló en todos los sitios arqueológicos vinculados con Vichama objetos que reflejan una relación intercultural transversal.

"Hemos encontrado la representación del mollo aullador, semillas de achiote y bastante textiles elaborados y decorados con plumas de guacamayos y que no habían en la costa y menos en la sierra. Hay evidencia, no solo de la vinculación transversal, sino también a larga distancia utilizando el recurso marino. Usaron el mar para poder transportarse al Ecuador y tener vinculaciones con ellos e intercambiar el spondylus, que les encantaba para hacerse sus collares. También hemos encontrado sodalita, que de acuerdo a los especialistas, la traían del altiplanoboliviano utilizando vías fluviales. Hasta el siglo XIX encontré documentos que indican la llegada de los llamados "piratas del Ucayali" porque lllegaban a comercializar a Cusco-. Entonces la ubicación de Machu Picchu no es por gusto, es proque estaba en la entrada del Urubamaba para la llegada de todos los que traían productos de la parte oriental", dijo.



NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Julio Ruíz, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa, dijo que es posible que al mismo tiempo que empezó el brote de la viruela del mono en Europa empezó en nuestro país. Sostuvo que los casos de viruela del mono se están detectando de manera temprana y probablemente comiencen a disminuir en los próximos días. Respecto a las vacunas contra la viruela del mono informó que el Perú ya firmó la compra de 9 mil dosis.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.