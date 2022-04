Los tres cohetes que enviarán los satélites Kuiper al espacio: Ariane 6, Vulcan y New Glenn. | Fuente: Composición

En el acuerdo de lanzamiento comercial más grande de la historia, Amazon está comprando hasta 83 lanzamientos de Arianespace, Blue Origin y United Launch Alliance (ULA) para implementar la mayor parte de su megaconstelación de banda ancha Proyecto Kuiper de 3236 satélites, contratos por valor de varios miles de millones de dólares.

Amazon anunció este martes los acuerdos para lanzar un número no especificado de satélites en los cohetes Ariane 6, New Glenn y Vulcan Centaur durante cinco años. Los lanzamientos se suman a los nueve lanzamientos de Atlas 5 que compró a ULA hace un año.

Amazon no reveló los términos financieros, pero dijo que está gastando miles de millones de dólares en estos contratos como parte del costo total de 10 mil millones de dólares de la constelación.

“Asegurar la capacidad de lanzamiento de múltiples proveedores ha sido una parte clave de nuestra estrategia desde el primer día”, dijo Rajeev Badyal, vicepresidente de tecnología del Proyect Kuiper en Amazon, en un comunicado. “Este enfoque reduce el riesgo asociado con las paradas del vehículo de lanzamiento y respalda precios competitivos a largo plazo para Amazon”.

Cinco años de lanzamiento para competir con Starlink

Amazon está comprando 38 lanzamientos Vulcan de ULA. El acuerdo incluye inversiones adicionales en infraestructura de lanzamiento para respaldar una tasa de vuelo más alta, como una plataforma de lanzamiento dedicada para lanzamientos Vulcan de satélites Kuiper. ULA realizará sus propias inversiones para respaldar el procesamiento de dos vehículos de lanzamiento en paralelo.

El acuerdo de Arianespace incluye 18 lanzamientos de Ariane 6, un contrato que Stéphane Israël, director ejecutivo de Arianespace, describió en un comunicado como el mayor contrato en la historia de su empresa. Blue Origin está vendiendo 12 lanzamientos de New Glenn con una opción para 15 más.

Amazon se negó a proporcionar detalles sobre los acuerdos de lanzamiento, incluida la cantidad de satélites que llevará cada vehículo. Beyond Gravity, anteriormente conocida como RUAG Space, construirá dispensadores de satélites para los satélites Kuiper en una nueva instalación en Suecia.

Los lanzamientos se llevarán a cabo durante cinco años, pero Amazon también se negó a indicar cuándo comenzarían los lanzamientos. Ninguno de los tres vehículos está actualmente en servicio, aunque tanto el Ariane 6 como el Vulcan están programados para realizar sus primeros lanzamientos este año. Blue Origin no ha anunciado una fecha revisada para el lanzamiento inaugural de New Glenn, pero señaló en la conferencia Satellite 2022 en marzo que no se llevaría a cabo este año.

Amazon no reveló qué vehículos consideró más allá de los tres para los que otorgó contratos. Notablemente ausente está SpaceX, que además de sus vehículos Falcon y Starship está desarrollando su constelación de banda ancha Starlink que competirá con Kuiper. “Amazon ha hablado con todos los principales proveedores de lanzamiento y continuarán explorando todas las opciones para futuros servicios de lanzamiento”, dijo a SpaceNews un portavoz que representa a Amazon.

