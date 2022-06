Bill Clinton fue el 42º presidente de los Estados Unidos entre 1993 y 2001. | Fuente: Unsplash / The Late Late Show with James Corden

Hasta los presidentes de los Estados Unidos han dudado sobre lo que hay realmente en la conocida Área 51 en Nevada.

El expresidente Bill Clinton contó que durante su mandato mandó a gente a esta icónica locación para averiguar si realmente albergaba extraterrestres.

“Cuando era presidente, tenía un jefe de gabinete, John Podesta, a quien le encantaba la ciencia ficción, hicimos todo lo posible por averiguar todo sobre Roswell. Y también enviamos gente al Área 51 porque queríamos asegurarnos de que no hubiera extraterrestres”, contó Clinton en el programa de The Late Late Show with James Corden de CBS.

Bill Clinton hace referencia al caso Roswell, cuando un objeto no identificado se estrelló en un rancho de Nuevo México el 2 de julio de 1947. Si bien las autoridades aseguraron que era un globo meteorológico, este es el centro de diversas teorías conspirativas sobre vida alienígena no revelada al público.

Las teorías de conspiración aseguran que la tecnología alienígena encontrada en este incidente se halla en un hangar del Área 51.

Bill Clinton y lo que realmente encontraron en el Área 51

Clinton contó que envió a Sandy Berger, su asesora de seguridad. Lo que encontraron tenía que ver más con tecnología que Estados Unidos no quiere que se revele que con alienígenas.

“Dije: ‘Tenemos que averiguar cómo vamos a lidiar con esto porque ahí es donde hacemos gran parte de nuestra investigación de invisibilidad, en términos de tecnología, estudiamos cómo volar aviones que no son detectados por radar y todo eso’”, explicó a Corden.

Clinton reflexionó: “Así que es por eso que son tan reservados (en el Área 51). Pero no hay extraterrestres, que yo sepa”.

El Área 51 y por qué sigue siendo popular

El Área 51 es una base de la Fuerza Aérea estadounidense que lleva años como un enigma. Esta fue reconocida oficialmente en documentos desclasificados de la CIA en 2013.

En 2019, un movimiento se gestó principalmente a través de un evento de Facebook para invadir el Área 51.

Más de 2 millones de personas pusieron “asistir” y 1.5 aseguraron “estar interesadas”.

La asistencia total no llegó a las 2 mil personas que participaron de festivales y reuniones en locaciones cercanas, pero la base aérea no fue invadida.