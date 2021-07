Blue Origin: por qué Jeff Bezos y tripulación no usan trajes de astronautas | Fuente: Blue Origin | Fotógrafo: JOSE ROMERO

El turismo espacial añade una fecha histórica a su línea de tiempo: el lanzamiento del “New Shepard” de Blue Origin ascendió hoy hasta los 100 kilómetros de altura llevando a Jeff Bezos, fundador de la compañía, y otros tres tripulantes en su primer viaje con pasajeros. Tras el exitoso vuelo del “SpaceShipTwo” de Virgin Galactic la semana pasada, sin embargo, surgió una pregunta interesante: ¿Por qué no usan trajes espaciales si van al espacio?

En este caso, la tripulación de Blue Origin no vestirá la clásica indumentaria de astronautas durante los once minutos de duración desde el ascenso hasta el aterrizaje de la cápsula. En una entrevista a NBC Today, Jeff Bezos señaló que usarán “trajes ligeros” durante este vuelo.

"Con la cabina presurizada, es redundante; no necesitamos usar trajes espaciales, y vamos a estar así", señaló el fundador y ex CEO de Amazon.

Una tradición de trajes espaciales

Si bien New Shepard es un vehículo suborbital y ha realizado 15 vuelos sin tripulación antes de este, es raro que los astronautas no usen trajes espaciales durante sus viajes, ya que es un respaldo para la despresurización de la cabina.

"Los trajes espaciales son parte de la iconografía de la primera era espacial; nuestras impresiones visuales de los vuelos espaciales humanos y lo que visten los astronautas están inextricablemente vinculados", mencionó Sir Richard Branson en un comunicado. "Me encanta cómo se ve la ropa espacial, y me encanta cómo se siente. También me encanta el hecho de que la próxima vez que me la ponga, estaré en camino al espacio".

La NASA suspendió por algunos años el uso del traje espacial durante el programa del transbordador espacial, pero lo reconsideró después del fatal accidente del Challenger de 1986. Después del incidente, las tripulaciones usaron un traje de entrada de lanzamiento, luego uno de escape de tripulación avanzada (ACES) a partir de 1994. ACES, que fue apodado el "traje de calabaza" por su tono distintivo, se usó hasta el final del programa del transbordador en 2011.

La Unión Soviética suspendió temporalmente el uso de trajes espaciales durante el programa Soyuz hasta que la tripulación del Soyuz 11 murió en 1971 debido a una fuga de aire durante el aterrizaje. Después de eso, los programas soviéticos y rusos posteriores diseñaron su nave espacial para adaptarse a los trajes espaciales.

Bezos agregó que no está nervioso. "Estamos emocionados. Hemos estado entrenando, este vehículo está listo, este equipo está listo [y] este equipo es increíble. Nos sentimos realmente bien", añadió.

Blue Origin: mira el VIDEO del lanzamiento

El "New Shepard" logró completar la misión en 10 minutos, luego del lanzamiento y superar el límite Kármán. Mientras el lanzador de Blue Origin logró regresar a salvo de manera remota, mientras que la cápsula y los tripulantes descendieron a salvo usando un sistema de tres paracaídas.