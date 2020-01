Científicos encontraron el cráter de un meteorito que cayó hace 790 000 años

El impacto cubrió de tectita el hemisferio sur. | Fuente: AFP

Desde hace 100 años, geólogos de todas partes del mundo se han unido en una cruzada para hallar el cráter de un meteorito que impactó con la Tierra hace 790 mil años. Para este 2020, parece que la búsqueda ha llegado a su fin.

Un grupo de científicos ha publicado un estudio en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences en el que aseguran haberlo encontrado luego de meses de análisis.

Se sabe que hubo ese impacto gracias a los rastros de tectita (parecido al vidrio) que se expandieron en un 20% de todo el hemisferio sur. Analizando todo este mineral, los investigadores llegaron a ubicar este cráter en una región al sur de Laos.

El cráter puede estar debajo del campo volcánico de la meseta de Bolaven en Laos. | Fuente: PNAS

Esta anomalía, sin embargo, no está visible en el panorama. El cráter de 15 kilómetros de diámetro está oculto debajo de la meseta de Bolaven al sur del país asiático, un lugar que, con los años, fue rellenado de lava volcánica enfriada.

Pese al importante descubrimiento, aún es necesario que el equipo se dirija al lugar para comprobar la hipótesis.

