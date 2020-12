El evento será parcial en Perú. | Fuente: AFP

El lunes 14 de diciembre habrá un eclipse total del Sol en Argentina y Chile e irá parcializándose de acuerdo a su recorrido en la región. Aunque en Perú su impacto sea menor al de estos países, no quiere decir que estamos exentos de riesgos a la vista.

Todas las personas que deseen ver el evento directamente en el cielo, deberán hacerlo con filtros y lentes certificados correctamente como protectores ante los dañinos rayos del Sol. De no hacerlo, podría haber consecuencias de por vida en los ojos.

El astrónomo Nobar Baella del Instituto Geofísico del Perú (IGP) recomendó a las personas que deseen o tienen la suerte de apreciar este evento astronómico lo siguiente: nunca ver al Sol directamente o a simple vista, no usar lentes de sol tradicionales, no usar radiografías, negativos de películas o vidrios ahumados y tampoco usar aparatos ópticos o electrónicos que no cuenten con un filtro solar certificado. Estas acciones indebidas podrían causar daños irreparables en los ojos o causar pérdida de vista en forma instantánea.

“La forma adecuada de ver un eclipse solar es usar lentes certificados. Estos deben cumplir con la norma ISO 12312-2. Si se usa telescopios, cámaras u otros aparatos ópticos, deben tener filtros certificados. Finalmente, no observar de manera continua; las personas deben siempre hacer pausas de algunos minutos”, añadió.

En nuestro país, el fenómeno ocurrirá desde las 09:15 a. m. También podrá ser visto a través de las redes sociales.

Martin Hoehmann, jefe de la cátedra de Oftalmología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, declaró al medio En Cancha los efectos negativos de este fenómeno.

“Hay varios mecanismos: uno es el daño térmico, ya que por la acumulación de energía sube la temperatura y destruye las neuronas que están en la retina. Este efecto es inmediato y doloroso. Se ha visto que se produce con una exposición de menos de diez segundos".

"Otro tipo de daño es el fotoquímico, cuyo efecto es más lento, indoloro y es el más frecuente, similar a cuando nos quemamos la piel por el sol”, añade.

Solo si la persona puede ser testigo del eclipse en su totalidad (Chile y Argentina), es viable ver el fenómeno de forma directa, según la NASA. “Luego de presenciar el eclipse en su totalidad, vuelva a colocarse la protección para ver las fases parciales que restan”.

